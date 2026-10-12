Se entrega joven que habría matado a su expareja tras sufrir una golpiza

Tras permanecer prófuga desde el día del crimen, Karina Fernanda Custodio de Oliveira se presentó voluntariamente en la Fiscalía, acompañada de su abogado, Pablo Contrera. La mujer era buscada por la muerte de su expareja, Valdecir Meiners Casiano (52), ocurrida el 7 de octubre pasado en el distrito de San Alberto.

Custodio de Oliveira se presentó ante el agente fiscal Fernando Galeano, de la Unidad Penal n.º 2 de Minga Porã. La mujer prestó una extensa declaración ante el representante del Ministerio Público, quien deberá determinar si solicita su prisión preventiva o le otorga alguna medida alternativa a la prisión.

Video: Detienen al presunto autor del feminicidio de Deisy Paola

Según el relato de Custodio de Oliveira, soportó cinco años de violencia y, en el último episodio, fue sometida a una dura golpiza por parte de Meiners Casiano, hasta que, en un intento por defenderse, le asestó una puñalada mortal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El crimen ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia San Francisco Javier, Gleba 8, del citado distrito. Custodio de Oliveira relató que mantenía una relación desde hacía cinco años con el ahora fallecido. Afirmó que, desde los primeros meses, él se mostraba verbalmente agresivo, aunque siempre prometía cambiar. Según contó, después de un año de relación comenzaron las agresiones físicas.

Seguí el canal de

ABC en el Este en WhatsApp

Afimó que hubo episodios graves, como el incendio de una vivienda, disparos y golpes, incluso en público. También afirmó que denunció a Meiners en varias ocasiones, por lo que decidió dar por terminada la relación hace varias semanas.

La noche de la tragedia, el hombre supuestamente la buscó para intentar reconciliarse con ella. Tras varias insistencias, accedió a conversar. Según dijo, él la llevó a su casa y habló con ella durante casi una hora, intentando convencerla de que retomaran la relación.

Feminicidio en Lambaré: jueza revela el infierno y amenazas que sufrió Deisy Giménez

Como ella no accedió a retomar la relación, el hombre se habría enfurecido, lo que desencadenó una violenta riña entre ambos. Meiners Casiano terminó muerto, mientras que la mujer sufrió golpes y heridas cortantes en distintas partes del cuerpo, según su versión.

El fallecido había sido denunciado en abril pasado por Karina Fernanda. En esa ocasión, la mujer también había manifestado que previamente recibió amenazas de su expareja a través de mensajes de WhatsApp, en los que supuestamente le advertía que incendiaría su vivienda.