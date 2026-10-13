Crecida obliga a evacuar a más de 30 familias en Presidente Franco

Los afectados fueron trasladados a un tinglado parroquial y a una seccional, ante el avance de las aguas que amenaza a varios sectores de la zona.

El procedimiento estuvo a cargo de la Comisión Interinstitucional de Emergencia, con participación de la Municipalidad local, encabezada por el intendente Roque Godoy, voluntarios y vecinos.

Durante el operativo preventivo, funcionarios municipales y voluntarios ayudaron a retirar sus pertenencias y las trasladaron en vehículos de la comuna hasta los lugares habilitados como albergues.

En medio de las tareas, una madre se habría resistido inicialmente a abandonar su vivienda, por lo que tuvo que intervenir personal de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (Codeni). Tras dialogar con la mujer, las funcionarias lograron persuadirla para que aceptara trasladarse a un albergue.

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Las familias afectadas requieren abrigos, alimentos y otros elementos de primera necesidad, debido a las dificultades que enfrentan como consecuencia de las inundaciones.

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Suspenden servicio de balsa y trasladan oficinas

La crecida también obligó a suspender ayer el servicio de balsa que opera entre esta ciudad y la ciudad argentina de Puerto Iguazú, debido a que el agua ya inundó el acceso y amenaza con alcanzar el puesto de control fronterizo.

Ante esta situación, se dispuso el traslado preventivo de las instalaciones de la Dirección Nacional de Migraciones, la Prefectura de Tres Fronteras y la empresa Intercom, a fin de resguardar los bienes y equipos.

Mientras continúan las acciones preventivas en la zona ribereña, las autoridades también mantienen bajo monitoreo el nivel del río Monday, cuyo posible aumento representa otra amenaza para las familias asentadas en sectores vulnerables.