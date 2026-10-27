Laboratorios públicos operan con falta de insumos y personal, denuncian bioquímicos

Los huelguistas, que cumplen su segunda jornada de huelga, se congregaron este martes en el Hospital Regional de Ciudad del Este, donde realizaron un acto simbólico. Además, repudiaron las precarias condiciones en las que deben trabajar.

En cuanto al reajuste salarial, los trabajadores explicaron que no reciben incrementos desde hace 14 años, pese a que en otros sectores, incluido el salario mínimo, hubo variaciones.

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Otra de las reivindicaciones de los bioquímicos es la falta frecuente de insumos y medicamentos que deben enfrentar diariamente para trabajar. Fátima Areco, quien lidera la medida de fuerza, lamentó que, mientras los políticos de turno derrochan recursos, los hospitales públicos atraviesan numerosas penurias.

“Trabajamos bajo carencias. Es demasiado triste pedirle al paciente que compre jeringas, que compre tubos, y vos ves en el Congreso cómo la plata corre. El ministro de Economía dice que estamos en economía de guerra, pero uno ve el despilfarro de dinero dentro del Congreso y en otras entidades, y eso decepciona. Muchas veces, esa persona no tiene ni para su desayuno y vos tenés que pedirle que te compre insumos”, expresó.

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Detalló que, debido a la falta de insumos y reactivos, actualmente solo realizan análisis de rutina, ya que no cuentan con los materiales necesarios para los estudios especializados, incluidos los requeridos por pacientes oncológicos.

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“Los pacientes oncológicos no pueden esperar. No podemos decirles que dentro de seis meses vamos a tener sus reactivos. Ellos luchan día a día por su vida y necesitan esos análisis”, añadió.

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Los manifestantes también se quejaron de la falta de personal suficiente para responder a la demanda y de la sobrecarga horaria que implica mantener un servicio que funciona las 24 horas, de lunes a lunes, como el laboratorio regional.

Relataron que muchos pacientes acuden a las 02:00 de la madrugada, pero, debido a la falta de personal, deben esperar hasta las 06:00 o incluso más tarde para ser atendidos.

Areco sostuvo que el sistema de laboratorios no está preparado para enfrentar ninguna epidemia, debido a la falta de insumos y de personal.

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“Quién sabe qué epidemia está viniendo. Nosotros estamos totalmente desabastecidos, tanto de personal como de insumos. En la pandemia éramos la primera línea, éramos los héroes, pero hoy por hoy somos olvidados, somos invisibles. No existimos para el ministro, ni para Economía, no existimos para nadie”, lamentó.

Harán una marcha este miércoles

Este miércoles, los bioquímicos completarán su tercer día de huelga. Convocaron a sus colegas y a otros trabajadores de los centros asistenciales públicos a acompañarlos, ya que tienen previsto realizar una marcha a las 10:00 sobre la ruta PY07, frente al Hospital Regional de Ciudad del Este.