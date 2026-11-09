Ataque y robo a bancos en Santa Rita: allanan vivienda en busca de sospechoso, pero solo encuentran a su guacamayo

Los intervinientes ingresaron a una vivienda situada en el barrio La Balsa de la ciudad de Presidente Franco. El procedimiento se realizó en el marco de la investigación por el violento asalto a entidades bancarias y una casa de cambios de Santa Rita.

El allanamiento estuvo a cargo de agentes policiales de la oficina externa de Santa Rita del Departamento de Investigación de Hechos Punibles de Alto Paraná. La intervención se llevó a cabo en cumplimiento de una orden judicial firmada por el juez Bernardo Silva y estuvo encabezada por la fiscala Rocío Celeste González.

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El objetivo del operativo era localizar y detener a Flaminio Acosta Zarza, quien registra varias condenas y está procesado en esta causa junto a otra decena de presuntos implicados por los hechos punibles de robo agravado, toma de rehenes, asociación criminal, hurto especialmente grave, hurto agravado en banda y transgresión a la Ley de Armas, sus componentes, municiones, accesorios controlados y explosivos.

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Durante la inspección del inmueble, los intervinientes incautaron varias evidencias, entre ellas, una máquina contadora de billetes. En el expediente por el atraco se encuentran procesados 12 sospechosos: siete están recluidos y otros cinco permanecen prófugos y declarados en rebeldía.

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El violento golpe a bancos ocurrió en junio

Según los antecedentes, el golpe se perpetró el 16 de junio de 2026, durante la madrugada, cuando unos 20 hombres encapuchados y fuertemente armados atacaron los bancos Familiar, GNB y al intervenido ueno bank, además de Santa Rita Cambios.

Los delincuentes redujeron a policías, guardias de seguridad y trabajadores, a quienes tomaron como rehenes, mientras colocaban explosivos en los locales y amenazaban con ejecutarlos si las fuerzas de seguridad intervenían.

Los asaltantes lograron apoderarse del dinero de dos entidades bancarias, ocasionaron daños en otro establecimiento y escaparon después de incendiar dos vehículos y esparcir clavos tipo miguelito para impedir la persecución policial.

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Como parte de las investigaciones y los allanamientos posteriores, se incautaron explosivos, armas de fuego, municiones, chalecos antibalas, teléfonos celulares y documentos. Estos elementos forman parte de las evidencias reunidas contra los presuntos integrantes de la estructura criminal.

Solo encontraron al guacamayo, que fue llevado al Centro Ambiental Tekotopa

Durante el procedimiento efectuado en Presidente Franco, los intervinientes también encontraron un guacamayo que se encontraba en cautiverio dentro del inmueble.

Por disposición de la fiscala Rocío González, el ave, perteneciente a una especie amenazada, fue rescatada por bomberos voluntarios y trasladada al Centro Ambiental Tekotopa de Itaipú Binacional.