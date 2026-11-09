ABC
9 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo 2da edición
ABC Cardinal AM de 19:00 a 19:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
19º
Máx
25º
undefined 2026-11-12
Min
18º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

ABC en el Este
09 de noviembre de 2026 - 18:20

Ataque y robo a bancos en Santa Rita: allanan vivienda en busca de sospechoso, pero solo encuentran a su guacamayo

Loro rojo con alas azules y cabeza amarilla en jaula, observando su entorno en un zoológico.
El allanamiento en Santa Rita para localizar a un sospechoso de asalto a bancos permitió el rescate de un guacamayo.

Uno de los principales sospechosos del ataque y robo a entidades bancarias ocurrido en la ciudad de Santa Rita continúa prófugo. Este lunes allanaron una vivienda en busca del sospechoso, pero no lograron localizarlo.

Por ABC Color

Los intervinientes ingresaron a una vivienda situada en el barrio La Balsa de la ciudad de Presidente Franco. El procedimiento se realizó en el marco de la investigación por el violento asalto a entidades bancarias y una casa de cambios de Santa Rita.

El allanamiento estuvo a cargo de agentes policiales de la oficina externa de Santa Rita del Departamento de Investigación de Hechos Punibles de Alto Paraná. La intervención se llevó a cabo en cumplimiento de una orden judicial firmada por el juez Bernardo Silva y estuvo encabezada por la fiscala Rocío Celeste González.

Megaataque con explosivos en Santa Rita: más de 20 asaltantes golpean tres bancos y una casa de cambios

El objetivo del operativo era localizar y detener a Flaminio Acosta Zarza, quien registra varias condenas y está procesado en esta causa junto a otra decena de presuntos implicados por los hechos punibles de robo agravado, toma de rehenes, asociación criminal, hurto especialmente grave, hurto agravado en banda y transgresión a la Ley de Armas, sus componentes, municiones, accesorios controlados y explosivos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Durante la inspección del inmueble, los intervinientes incautaron varias evidencias, entre ellas, una máquina contadora de billetes. En el expediente por el atraco se encuentran procesados 12 sospechosos: siete están recluidos y otros cinco permanecen prófugos y declarados en rebeldía.

El violento golpe a bancos ocurrió en junio

Espacio interior desordenado con escombros, materiales de construcción y objetos como un bote de basura blanco y una bolsa amarilla.
Los bancos habían quedado reducidos a escombros tras un megaataque ocurrido durante la madrugada del 16 de junio de 2026.

Según los antecedentes, el golpe se perpetró el 16 de junio de 2026, durante la madrugada, cuando unos 20 hombres encapuchados y fuertemente armados atacaron los bancos Familiar, GNB y al intervenido ueno bank, además de Santa Rita Cambios.

Los delincuentes redujeron a policías, guardias de seguridad y trabajadores, a quienes tomaron como rehenes, mientras colocaban explosivos en los locales y amenazaban con ejecutarlos si las fuerzas de seguridad intervenían.

Los asaltantes lograron apoderarse del dinero de dos entidades bancarias, ocasionaron daños en otro establecimiento y escaparon después de incendiar dos vehículos y esparcir clavos tipo miguelito para impedir la persecución policial.

Megaataque en Santa Rita: estas son las otras ciudades del Paraguay que fueron tomadas por asaltabancos

Como parte de las investigaciones y los allanamientos posteriores, se incautaron explosivos, armas de fuego, municiones, chalecos antibalas, teléfonos celulares y documentos. Estos elementos forman parte de las evidencias reunidas contra los presuntos integrantes de la estructura criminal.

Solo encontraron al guacamayo, que fue llevado al Centro Ambiental Tekotopa

Militar de uniforme camuflado observa un loro rojo en jaula, en un ambiente exterior iluminado por el sol.
Un agente policial observa un guacamayo en una jaula durante el allanamiento en Presidente Franco.

Durante el procedimiento efectuado en Presidente Franco, los intervinientes también encontraron un guacamayo que se encontraba en cautiverio dentro del inmueble.

Por disposición de la fiscala Rocío González, el ave, perteneciente a una especie amenazada, fue rescatada por bomberos voluntarios y trasladada al Centro Ambiental Tekotopa de Itaipú Binacional.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
¿Detonarán la bóveda o llevarán a Santi Peña para abrirla? Las opciones de la Fiscalía
Ver más
02
Nacionales
Ueno Casa de Bolsa: intentan eliminar documentos relacionados a Santiago Peña
Ver más
03
Policiales
Video: buscan abrir bóveda de la mansión de Santi Peña en San Bernardino
Ver más
04
Economía
¿Quien es Jorge Schreiner? El propuesto por Pedro Alliana para presidir el Banco Central del Paraguay
Ver más
05
Política
Santiago Peña en el Regimiento Escolta: visitas, comunicaciones y esparcimiento
Ver más

Te puede interesar