Peligrosos baches en la principal conexión del norte de Alto Paraná

El mal estado de la ruta genera quejas de los automovilistas, quienes recordaron que los enormes baches ya ocasionaron graves accidentes, algunos de ellos con consecuencias fatales.

Este trayecto, conocido como Supercarretera Itaipú, es el principal acceso a importantes distritos como Hernandarias, Santa Fe del Paraná, Itakyry, San Alberto, Mbaracayú y Minga Porã.

Ruta D030: tramo Horqueta-Tacuatí presenta numerosos y peligrosos baches

Además, conecta con el departamento de Canindeyú, por lo que registra un intenso tránsito de camiones, buses, taxis y vehículos particulares. La ruta está a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), es decir, no está concesionada, por lo que su mantenimiento depende del ente estatal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El jefe de la Planta Asfáltica Regional del MOPC, Alejandro Leite, explicó que cada vez que reciben reportes de situaciones de urgencia en ese trayecto realizan trabajos de bacheo. Señaló que actualmente no cuentan con un plan de trabajo para esa zona, pero que enviarán personal para realizar un relevamiento de datos.

Seguí el canal de

ABC en el Este en WhatsApp

Asimismo, manifestó que están priorizando los trabajos de asfaltado sobre empedrados, a fin de dar cumplimiento a los convenios suscritos con Itaipú y la Gobernación de Alto Paraná. Dentro de esos trabajos también deben atender las reparaciones de emergencia.

Calles destrozadas y baches en Asunción: el legado vial de Luis Bello a días de las elecciones municipales

Recordó que la planta también está trabajando en la zona primaria del Puente de la Amistad, donde las tareas comenzaron hace 15 días, pero debieron pausarse para reparar algunas máquinas de la planta.

Pelagio Gauto, taxista de la zona, relató que hace 16 años recorre esta ruta y afirmó que casi siempre se encuentra en mal estado. Actualmente, se pueden observar numerosos baches y enormes cráteres a lo largo del trayecto.

Muchos automovilistas intentan esquivarlos, pero, al tratarse de una vía de dos carriles, deben invadir el carril contrario para evitar los desperfectos. Esta maniobra representa un peligro y ha propiciado graves accidentes, algunos con víctimas fatales.

“Siempre está así. Hacen algunos bacheos de vez en cuando, pero enseguida vuelve a destruirse el pavimento y reaparecen los cráteres. Tal vez se necesita un recapado completo, ya que el simple bacheo no funciona”, relató.

Agregó que los trabajadores del sector del transporte son los más perjudicados, debido a que los baches frecuentemente ocasionan daños en sus vehículos, lo que genera gastos adicionales y afecta sus ingresos.