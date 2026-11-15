Precaria balsa fue arrastrada por el río Monday tras soltarse el cabo

El incidente se registró alrededor de las 9:30, en el Km 24 de Minga Guazú, a unos 12.000 metros de la ruta PY02.

Según relató Cyntia Leiva, pobladora de la zona, el balsero había salido desde la costa de Los Cedrales y se dirigía hacia el lado de Minga Guazú para recoger vehículos, cuando la fuerza del agua provocó que el cabo de protección se soltara, dejando la embarcación a la deriva.

El hombre fue arrastrado con la balsa aguas abajo y finalmente rescatado por otros pobladores, quienes acudieron en una canoa.

Leiva recordó que en ese sector ocurrieron varios accidentes y aseguró que, afortunadamente, el episodio ocurrió antes de que la embarcación estuviera cargada con vehículos. De lo contrario, las consecuencias podrían haber sido mucho más graves.

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La balsa opera en pésimas condiciones, pese a las promesas de mejoras

La pobladora explicó que la balsa permaneció varios días fuera de servicio debido a su deplorable estado y a la fuerte correntada del río. Dijo que el gobernador de Alto Paraná, César “Landy” Torres (ANR), había prometido hacerse cargo de la reparación, cuyo costo asciende a G. 45 millones. El compromiso era retirar la embarcación del agua el lunes pasado, pero hasta ahora no cumplió.

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La intención es conservar únicamente la estructura principal, debido a que las rampas, los cabos de sujeción y otros componentes se encuentran muy deteriorados. Además, la embarcación presenta filtraciones de agua, por lo que debe ser desaguada durante el trayecto para poder continuar operando.

A la espera de la construcción de un puente

El Congreso Nacional aprobó una ley que autoriza un préstamo de US$ 75 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), gestionado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), destinado a caminos rurales. Entre las obras prioritarias figura la construcción de un puente sobre el río Monday, que permitirá eliminar el precario cruce en balsa entre Minga Guazú y Los Cedrales.

El nuevo ministro de Obras Públicas, Juan Carlos Baruja, anunció que el proceso licitatorio comenzaría a mediados de diciembre. Si no surgen inconvenientes administrativos, la palada inicial podría realizarse entre junio y julio, en el mejor de los escenarios.

La construcción del puente tendría un plazo mínimo de 18 meses, por lo que la población deberá seguir utilizando la actual embarcación mientras espera una solución definitiva.