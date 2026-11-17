Durante el operativo fueron cumplidas seis órdenes de detención en tres ciudades del estado de Paraná, Brasil, fronterizo con Alto Paraná, Paraguay. La investigación apunta a una organización criminal sospechosa de introducir mercaderías de manera irregular desde Paraguay a territorio brasileño y ocultar los recursos obtenidos mediante esta actividad.

La tercera fase de la Operación Lastro Oculto incluyó órdenes de allanamiento y registro en Foz de Iguazú, Santa Terezinha de Itaipú y São Miguel do Iguaçu. Los nuevos objetivos fueron identificados tras el análisis de informaciones y materiales recopilados durante la primera fase del operativo.

Medicamentos adelgazantes revolucionan el contrabando en la triple frontera

Las investigaciones revelaron que el grupo utilizaba una aeronave equipada con un compartimento oculto, acondicionado para transportar mercaderías, entre ellas medicamentos para adelgazar y productos electrónicos. El traslado se realizaba desde la región de Foz de Iguazú hasta el estado de São Paulo. Con esta operación se logró interrumpir esta modalidad de transporte ilegal.

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La investigación también señala que el grupo prestaba servicios a brasileños y comerciantes establecidos en Ciudad del Este, Paraguay, interesados en introducir mercaderías en Brasil sin pagar los impuestos correspondientes ni someterse a los controles legales.

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Según las pesquisas, la organización intervenía en distintas etapas del esquema: almacenaba las mercaderías, organizaba el transporte por vía terrestre, fluvial y aérea, acondicionaba vehículos y mantenía puertos y depósitos clandestinos. También controlaba los pagos relacionados con las operaciones ilegales.

¿Qué hacían con los recursos obtenidos?

La Policía Federal también investiga el destino del dinero obtenido mediante estas actividades. Existen indicios de que parte de los recursos habría sido utilizada para adquirir vehículos e inmuebles en Foz de Iguazú, registrados a nombre de terceros.

La sospecha es que esta estrategia habría servido para ocultar la identidad de los verdaderos propietarios de los bienes y disimular el origen del dinero, una conducta que podría configurar el delito de lavado de dinero.

Las investigaciones también buscan determinar si se utilizaron empresas para administrar u ocultar el patrimonio de la organización y si recursos de origen ilícito fueron invertidos en la construcción de un hotel en el municipio.

Los investigados podrían responder, de acuerdo con la participación de cada uno, por los delitos de organización criminal, lavado de dinero, contrabando y evasión fiscal aduanera.

El nombre Lastro Oculto hace referencia al patrimonio que, según la investigación, habría sido acumulado con recursos de origen ilícito y posteriormente ocultado para disimular su procedencia.