IPS recibe lote de fármacos para dar leve respiro a asegurados

El IPS pasó varios meses de desabastecimiento de insumos y medicamentos esenciales para el tratamiento de varias enfermedades.

Los pacientes y asegurados acudían a la previsional a reclamar los medicamentos que le correspondían para sus tratamientos; sin embargo no obtenían lo que les correspondía por derecho.

Tras el cambio en la presidencia de la institución, con el ingreso de Isaías Fretes (que posteriormente fue al designado como Ministro de Salud y quedó como presidente de IPS Derlis León), se realizaron adquisiciones para diferentes lotes de medicamentos. Hoy la licenciada Evelyn Alviso, directora de logística de insumos estratégicos del IPS, confirmó que recibieron un lote importante con lo que podrían cubrir los servicios durante unos días, incluso meses.

“Nosotros, a inicios del mes de septiembre, con las nuevas adjudicaciones y contratos ya firmados por el presidente Fretes y también ya ahora por el presidente León, más la autorización del Equipo Económico Nacional de un nuevo presupuesto, hemos podido emitir un total de 640 órdenes de entrega, esto corresponden a 150 medicamentos aproximadamente”, precisó.

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¿Cuanto tiempo durará la provisión de medicamentos?

Precisó que después de mucho tiempo pudieron realizar una emisión de este volumen, cuyo costo sería aproximadamente G. 180 mil millones, además de que en algunos casos los lotes son parciales, es decir, aún quedarían pendientes de recepción, y otros ya serían totales.

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Según indicó, la mayoría de los medicamentos podrían dar una cobertura de dos meses, pero algunos serían para 21 días y otros para 1 mes en adelante; sin embargo, aclaró que como varios de los medicamentos estuvieron con faltantes durante varios meses, podrían estar en farmacias en un plazo máximo de entre 24 y 48 horas, ya que los asegurados se acercan al mismo tiempo para retirarlos.

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“Nosotros, desde el parque sanitario del IPS, tenemos que distribuir a toda la red, que son 150 farmacias, en función a la categoría y a la especialidad de cada uno de los establecimientos de salud. Hay una hoja de ruta para cada una de las farmacias. Ahora la ventaja es que disponemos de estos productos para poder entregarles directamente. Hay muchos que estuvieron en desabastecimiento por mucho tiempo”´señaló.

Explicó que el pliego de bases y condiciones de los contratos establecen un vencimiento de 18 meses aproximadamente y que en el caso de que el producto tenga un vencimiento menor, las empresas presentan un compromiso de recambio y una póliza en algunos casos, por lo que aseguró que estos productos “no pueden vencer desde ningún punto de vista”.

Sobre la trazabilidad, explicó que cuentan con un sistema logístico del IPS en el parque sanitario que distribuye a las farmacias, mientras que las entregas para consultas ambulatorias se hacen por cada paciente con una cédula de identidad.

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Lista de medicamentos recibidos por IPS y disponibles

Los medicamentos que recibió la previsional correspondente a fármacos para tratar enfermedades cardiovasculares, afecciones autoinmunes, entre otras patologías prioritarias.

A continuación, detallamos la lista oficial de medicamentos e insumos recibidos para el reabastecimiento: