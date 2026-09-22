IPS recibe lote de fármacos para dar leve respiro a asegurados

El IPS pasó varios meses de desabastecimiento de insumos y medicamentos esenciales para el tratamiento de varias enfermedades.
Los pacientes y asegurados acudían a la previsional a reclamar los medicamentos que le correspondían para sus tratamientos; sin embargo no obtenían lo que les correspondía por derecho.
Tras el cambio en la presidencia de la institución, con el ingreso de Isaías Fretes (que posteriormente fue al designado como Ministro de Salud y quedó como presidente de IPS Derlis León), se realizaron adquisiciones para diferentes lotes de medicamentos. Hoy la licenciada Evelyn Alviso, directora de logística de insumos estratégicos del IPS, confirmó que recibieron un lote importante con lo que podrían cubrir los servicios durante unos días, incluso meses.
“Nosotros, a inicios del mes de septiembre, con las nuevas adjudicaciones y contratos ya firmados por el presidente Fretes y también ya ahora por el presidente León, más la autorización del Equipo Económico Nacional de un nuevo presupuesto, hemos podido emitir un total de 640 órdenes de entrega, esto corresponden a 150 medicamentos aproximadamente”, precisó.
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¿Cuanto tiempo durará la provisión de medicamentos?
Precisó que después de mucho tiempo pudieron realizar una emisión de este volumen, cuyo costo sería aproximadamente G. 180 mil millones, además de que en algunos casos los lotes son parciales, es decir, aún quedarían pendientes de recepción, y otros ya serían totales.
Según indicó, la mayoría de los medicamentos podrían dar una cobertura de dos meses, pero algunos serían para 21 días y otros para 1 mes en adelante; sin embargo, aclaró que como varios de los medicamentos estuvieron con faltantes durante varios meses, podrían estar en farmacias en un plazo máximo de entre 24 y 48 horas, ya que los asegurados se acercan al mismo tiempo para retirarlos.
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“Nosotros, desde el parque sanitario del IPS, tenemos que distribuir a toda la red, que son 150 farmacias, en función a la categoría y a la especialidad de cada uno de los establecimientos de salud. Hay una hoja de ruta para cada una de las farmacias. Ahora la ventaja es que disponemos de estos productos para poder entregarles directamente. Hay muchos que estuvieron en desabastecimiento por mucho tiempo”´señaló.
Explicó que el pliego de bases y condiciones de los contratos establecen un vencimiento de 18 meses aproximadamente y que en el caso de que el producto tenga un vencimiento menor, las empresas presentan un compromiso de recambio y una póliza en algunos casos, por lo que aseguró que estos productos “no pueden vencer desde ningún punto de vista”.
Sobre la trazabilidad, explicó que cuentan con un sistema logístico del IPS en el parque sanitario que distribuye a las farmacias, mientras que las entregas para consultas ambulatorias se hacen por cada paciente con una cédula de identidad.
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Lista de medicamentos recibidos por IPS y disponibles
Los medicamentos que recibió la previsional correspondente a fármacos para tratar enfermedades cardiovasculares, afecciones autoinmunes, entre otras patologías prioritarias.
A continuación, detallamos la lista oficial de medicamentos e insumos recibidos para el reabastecimiento:
- Ácido acetilsalicílico 100-125 mg comprimido/microcápsula.
- Ácido fólico 10 mg comprimido.
- Ácido láctico 190 mg óvulo.
- Ácido transretinoico 10 mg cápsula.
- Ácido zoledrónico 5 mg inyectable.
- Adalimumab 40 mg inyectable.
- Albúmina humana 20% inyectable.
- Amiodarona 150 mg inyectable.
- Atezolizumab 1200 mg inyectable.
- Atorvastatina 40 mg comprimido.
- Azatioprina 50 mg comprimido.
- Bendamustina 100 mg inyectable.
- Bevacizumab 100 mg inyectable.
- Bevacizumab 400 mg inyectable.
- Biperideno clorhidrato 2 mg comprimido.
- Bortezomib 3,5 mg inyectable.
- Bupivacaína hiperbárica 0,005 mg inyectable.
- Busulfán 60 mg inyectable.
- Capecitabina 500 mg comprimido.
- Cefixima 400 mg comprimido.
- Cetuximab 100 mg frasco ampolla.
- Cinitaprida 1 mg comprimido.
- Ciprofloxacina 500 mg comprimido.
- Claritromicina 500 mg comprimido.
- Clorhidrato de levobupivacaína 0,5%.
- Complejo protrombínico humano inyectable.
- Dabigatrán etexilato 110 mg cápsula.
- Daratumumab 100 mg/5 ml.
- Daratumumab 400 mg/20 ml.
- Dexametasona fosfato sódico 0,001 colirio.
- Domperidona 10 mg comprimido.
- Emicizumab 60 mg/0,4 ml.
- Estradiol + norestisterona 0,01 mg/2 mg comprimido.
- Etilefrina 10 mg/ml inyectable.
- Factor VII recombinante eptacog alfa 100.000 UI inyectable.
- Factor VIII liofilizado plasmático 1000 UI inyectable.
- Factor VIII recombinante simoctocog 1000 UI inyectable.
- Fenobarbital 0,10 g comprimido.
- Fentanilo 0,1 mg inyectable.
- Filgrastim 30.000.000 UI/ml inyectable
- Galantamina 8 mg cápsula.
- Iloprost 20 mcg/2 ml ampolla.
- Infliximab 100 mg.
- Insulina degludec 100 UI/ml inyectable.
- Insulina glargina 100 UI/ml inyectable.
- Insulina NPH humana 100 UI/ml inyectable.
- Insulina ultrarrápida 100 UI/ml lapicera/dispositivo.
- Ipilimumab 50 mg/10 ml inyectable
- Ketorolac 60 mg inyectable.
- Latanoprost 50 ug/ml colirio.
- Levofloxacina 500 mg comprimido.
- Levotiroxina sódica 100 mcg comprimido.
- Lidocaína 10 - 20% aerosol.
- Metformina 850 mg comprimido.
- Metotrexato 2,5 mg comprimido.
- Metronidazol 500 mg inyectable.
- Mitoxantrona 20 mg inyectable.
- N-acetilcisteína 600 mg polvo granulado/comprimido.
- Nilotinib 150 mg cápsula.
- Ocrelizumab 300 mg/ml inyectable.
- Octreotida acetato 20 mg inyectable.
- Ondansetrón 8 mg comprimido.
- Oxacilina 1000 mg inyectable.
- Paclitaxel 150 mg inyectable.
- Palmitato colfoscerilo 25/27/35 mg inyectable.
- Pancreatina 150 mg cápsula.
- Pembrolizumab 100 mg inyectable.
- Pertuzumab / trastuzumab 1200 mg / 600 mg / 15 ml.
- Pertuzumab / trastuzumab 600 mg / 600 mg / 10 ml.
- Pilocarpina 2% colirio.
- Polietilenglicol / epoyetina 100 mcg inyectable.
- Quetiapina 100 mg comprimido.
- Racecadotrilo 30 mg polvo granulado en sobre.
- Risperidona 1 mg/ml gotas.
- Semaglutida 1,34 mg/ml inyectable 0,25 mg - 0,2 ml.
- Semaglutida 1,34 mg/ml inyectable 1 mg - 0,8 ml.
- Sildenafilo 50 mg comprimido.
- Somatotropina 20 UI/ml inyectable.
- Sulfametoxazol + trimetoprima 800 + 160 mg.
- Tamoxifeno 20 mg comprimido.
- Testosterona enantato 250 mg/1 ml inyectable.
- Tocilizumab 162 mg inyectable.
- Topiramato 50 mg comprimido.
- Tramadol 50 mg/ml inyectable.
- Trazodona 50 mg comprimido.
- Upadacitinib 15 mg comprimido.
- Vitamina K 1 mg inyectable.
- Voriconazol 200 mg inyectable.