Lotería mortal en el IPS: ocho meses sin fármacos para trasplantados

La situación de los asegurados en el Instituto de Previsión Social (IPS) por la falta de medicamentos y los elevados gastos de bolsillo que conlleva el desabastecimiento, es noticia diaria en Paraguay.

Ante la falta sistemática e insostenible de fármacos esenciales para la supervivencia, la Asociación de Pacientes Trasplantados ha convocado a una manifestación pacífica pero firme para este lunes a las 08:00 frente al histórico edificio del Hospital Central. La medida de fuerza busca visibilizar un problema que pone en riesgo latente la vida de cientos de personas que dependen de un órgano donado y de un tratamiento farmacológico de por vida.

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Pedro Cáceres, presidente de la asociación que nuclea a los afectados, conversó con ABC Color sobre el calvario diario que atraviesan los asegurados y la absoluta falta de respuestas concretas por parte de las autoridades administrativas de la previsional. Actualmente, el IPS tiene como presidente del Consejo de Administración al doctor Derlis León, quien anteriormente estaba al frente de la Gerencia de Salud.

Grave desabastecimiento de medicamentos en el IPS

El colapso en la provisión de insumos y fármacos dentro del IPS no es un hecho aislado, sino una problemática estructural que arrastra meses de desatención. Cáceres explicó que la crisis actual se caracteriza fundamentalmente por la ausencia prolongada de medicamentos en forma continua, obligando a los pacientes y a sus familias a extremar recursos para no interrumpir terapias críticas.

“La situación general es que no hay medicamentos en forma continua, hay medicamentos que todavía no proveyeron, y necesitamos nuestros inmunosupresores, que es lo que más nos hace falta”, sentenció Cáceres al exponer la gravedad de la situación. Remarcó que esta falta de provisión regular se extiende por un periodo de entre siete y ocho meses en el caso de fármacos vitales como la ciclosporina líquida, dejando a los pacientes en un estado de total vulnerabilidad.

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Costos millonarios y el impacto económico en los pacientes trasplantados

La escasez en las farmacias del IPS obliga a los asegurados a incurrir en gastos astronómicos de su propio bolsillo para adquirir los fármacos indispensables que eviten el rechazo de los órganos trasplantados o controlen comorbilidades asociadas. Lejos de tratarse de gastos menores, la carga financiera mensual representa un golpe devastador para la economía de los pacientes y sus núcleos familiares.

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Cáceres detalló con absoluta crudeza los precios prohibitivos que se manejan en el mercado farmacéutico privado: “En el caso del Tacrolimus, por ejemplo, está alrededor de G. 1.800.000; Sirolimus, que es también uno de los inmunosupresores que utilizan algunos compañeros, sale más de G. 5 millones; y está el Micofenolato, que también está G. 2.500.000. La Ciclosporina ronda los G. 900.000 por frasco, cantidad insuficiente para cubrir todo el mes según la dosis requerida por cada paciente”.

Al ser consultado sobre el costo total estimado que debe asumir mensualmente un trasplantado para subsistir ante las falencias institucionales, el presidente de la asociación contó su caso: ”Yo, por ejemplo, consumo medicamentos por unos G. 6 millones al mes. Ese es el mínimo de gastos; hay pacientes con medicación que cuestan muchos más caros y el doble de gastos”.

Cáceres detalló que a este monto se suman otros fármacos necesarios para patologías crónicas o de mantenimiento como la Atorvastatina, el Losartán, la Vildagliptina y tratamientos específicos como la Semaglutida (comercializada como Delgassim). Ante esta realidad insostenible, los pacientes recurren a la solidaridad mutua: “Algunas cosas tenés que andar pescando a que un compañero de por ahí tenga de sobra y te done para que vos puedas salvar tu situación, porque eso es lo que hacemos entre nosotros, nos ayudamos”.

Lista de medicamentos críticos faltantes en el IPS

Para comprender la magnitud de la emergencia farmacéutica denunciada por los asegurados trasplantados del IPS, el listado de los principales fármacos de alto costo que escasean de forma sistemática incluye:

Ciclosporina (líquida y en cápsulas): Inmunosupresor fundamental con faltantes crónicos de hasta 7 a 8 meses en su presentación líquida.

Tacrolimus : Fármaco inmunosupresor antirrechazo de alta demanda y elevado costo económico.

Micofenolato (Mofetil / Sódico): Tratamiento inmunosupresor esencial cuyos precios en farmacias privadas oscilan entre los G. 2,3 millones y G. 2,5 millones.

Sirolimus: Inmunosupresor de referencia utilizado por pacientes específicos, con un costo privado estimado en G. 5,5 millones por unidad o frasco.

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Azatioprina : Medicamento inmunosupresor básico para la estabilidad del paciente trasplantado.

Prednisona : Corticoide de base con recurrentes denuncias de desabastecimiento en el parque sanitario del IPS.

Atorvastatina : Fármaco regulador de lípidos indispensable para la prevención cardiovascular en crónicos.

Losartán : Antihipertensivo de uso masivo frecuentemente ausente en las farmacias de la previsional.

Semaglutida (Delgassim): Tratamiento metabólico de soporte utilizado por pacientes con indicaciones específicas.

Vildagliptina: Antidiabético oral complementario en el manejo clínico de los asegurados.

Burocracia institucional y la respuesta indiferente de las autoridades del IPS

Uno de los aspectos más criticados por la asociación es la indolencia y la excesiva burocracia con la que las autoridades del IPS manejan una problemática de vida o muerte. Lejos de ofrecer soluciones, los afectados aseguran que la administración dilata las respuestas exigiendo trámites redundantes a quienes ya soportan el desgaste de una enfermedad crónica.

Cáceres relató los infructuosos intentos de diálogo institucional y expuso el trato displicente recibido por parte de los directivos: ”Siempre dan la misma respuesta, pasa el tiempo y no hay solución real. Ya estamos cansados ya de presentar notas en todos lados, con el jefe médico, el jefe de insumos, nuestros directores de trasplante, nuestra coordinadora de trasplante“.

Asimismo, cuestionó duramente la exigencia burocrática de solicitar listas de medicamentos en falta a los propios pacientes cuando la previsional cuenta con sistemas informatizados y secretarías que deberían estar dedicadas a esas funciones.

Convocatoria y protesta frente al Hospital Central del IPS

Ante el agotamiento de las vías administrativas y el incumplimiento sistemático en la entrega de fármacos, la protesta programada para mañana a las 08:00 frente al edificio viejo del Hospital Central representa un punto de inflexión en la lucha de los asegurados.

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Cáceres enfatizó que esta medida cuenta con el respaldo de diversos gremios y asociaciones que sufren las mismas penurias en el sistema previsional. “No solo nosotros estamos viviendo esa situación”, resaltó en medio de la desesperación.

Para los pacientes trasplantados, cada día sin medicamentos es una lotería mortal donde la omisión del IPS amenaza directamente el derecho constitucional a la salud y a la vida.