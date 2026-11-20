El hecho ocurrió en la madrugada de este viernes en una vivienda del distrito de Tavapy, al sur de Alto Paraná.

La subcomisaria Marisa Valmori, jefa de Relaciones Públicas de la Dirección de Policía de Alto Paraná, explicó que los dos presuntos agresores habrían llegado en estado de ebriedad a la vivienda del hombre de 76 años y solicitado dinero en efectivo. Ante la negativa, lo atacaron con un cuchillo y, en medio del forcejeo, lo hirieron en uno de los brazos y en la parte lateral del tórax. Acto seguido, tras maniatarlo, los jóvenes lo sometieron sexualmente.

Uno de los presuntos involucrados, debido al estado de ebriedad en que se encontraba, quedó dormido en la misma vivienda, mientras que el otro se retiró del lugar.

El septuagenario logró escapar por una ventana y llegar hasta la casa de su hijo para pedir auxilio. Su familiar lo trasladó hasta la sede policial y alertó a los agentes sobre lo sucedido.

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Uno fue encontrado dormido y el otro intentó escapar

Tras recibir la denuncia, efectivos de la Subcomisaría 39ª acudieron al inmueble y encontraron a Armando Concepción Brizuela Paiva (20) durmiendo en el lugar del hecho.

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Asimismo, Osvaldo Benítez Bogarín (28) fue localizado tras un rastrillaje en la zona. Al percatarse de la presencia policial, intentó escapar, pero fue reducido y trasladado a la sede policial.

En tanto, el adulto mayor fue derivado a un centro asistencial para recibir atención médica por las lesiones sufridas.