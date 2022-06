Alimentos efectivos para nutrirnos y cuidarnos en este invierno

“La forma más efectiva de enfrentar este problema de salud pública es la prevención con una adecuada alimentación, medidas de higiene y protección”,explica la nutricionista Gianette Trotte.

“Los alimentos han sido históricamente utilizados por la población para mejorar su nutrición y complementar el tratamiento o prevención de enfermedades”, agrega.

“Se conocen los diversos compuestos bioactivos de algunos alimentos, que en estudios experimentales demostraron su acción antiviral e inmunomoduladora”, agrega.

La nutricionista nos habla de varios alimentos que podemos implementar en nuestra dieta diaria, para prevenir resfriados, gripes, comer saludable y nutrirnos.

La calabaza y el zapallo

La calabaza es un buen aliado para ganar la batalla a la gripe. Contiene betacaroteno, que se trasforma en vitamina A y refuerza el sistema inmune, ayudando a prevenir las enfermedades del sistema respiratorio. La calabaza la puedes consumir en crema, hervida, al horno, con arroz. Las semillas de calabaza también son muy recomendables por su alto contenido de zinc.

El jengibre

El jengibre es una raíz con sabor picante que ayuda a deshacer las flemas, de modo que limpia el árbol respiratorio y alivia los síntomas de la congestión. El jengibre puede tomarse fresco, en tés o cocinado con alimentos. También está disponible en cápsulas, y puedes tomar 250 a 500 mg hasta tres veces al día.

Para la gripe, prepara esta infusión: pica una cucharada de jengibre fresco y agrégalo a una taza de agua hirviendo. Puedes añadir miel y un poco de limón. El jengibre te ayudará a sentir mejor por sus propiedades analgésicas, antipiréticas y antibacterianas. (Si estas consumiendo anticoagulante consultar con tu medico).

Los alimentos ricos en Vitamina C

Aunque la vitamina C no cura la gripe, sí que alivia sus síntomas. La vitamina C es imprescindible para el buen funcionamiento de las células defensivas.

Los cítricos como naranjas, limones o pomelos, los pimientos, las verduras de hojas verde oscuro como la rúcula, los rabanitos, los nabos, las coles, las espinacas o el brócoli, son buenas fuentes de vitamina C.

Podemos prepararlos en zumos o jugos especiales para la gripe para aquellas personas a las que les cueste comer estos vegetales. En estos jugos o batidos podemos mezclar verduras y frutas. Por ejemplo, jugo de zanahoria con remolacha, licuados verdes de espinacas, apio y manzana, etc.

También podemos agregar a nuestras ensaladas un poco de jugo de limón.

La granada

Otro alimento fantástico para combatir la gripe es la granada. La granada es rica en vitamina C, es tres veces más antioxidante que el té verde, y cubre las necesidades diarias de ácido fólico. La granada refuerza el sistema inmunológico y alivia la fiebre, el dolor de garganta y la infección de oído.

El kiwi

Aunque la naranja y otros cítricos suponen una buena cantidad de vitamina C, el kiwi es el más poderoso y recomendado para fortalecer las defensas. El kiwi contiene el doble de vitamina C que una naranja, cubriendo así por completo las necesidades diarias de esta vitamina.

La mandarina y la naranja

Las frutas cítricas son las mejores aliadas del organismo en una época de resfriados como lo es el invierno. La naranja es una fuente rica de vitamina C, que nos ayuda a fortalecer el sistema inmune y nos hace fuertes para enfrentar los posibles virus. La mandarina, aunque no es tan rica en vitamina C como la naranja, aporta grandes dosis de beta-caroteno, también esencial para darle la batalla a la gripe. Los nutricionistas recomiendan comer ambas frutas alternadas, y además recuerdan que no nos debemos olvidar del limón.

“Si ya estas con algún cuadro respiratorio, habría que evitar las comidas abundantes en exceso, así como las ricas en alimentos grasos animales, embutidos, snacks, salsas industriales, entre otros. Una dieta ligera, abundante en frutas, verduras y hortalizas resultará más fácil de digerir y nos ayudará a recuperarnos antes de los síntomas”, señala la nutricionista Gianette Trotte.