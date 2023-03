Mujer emprendedora: Fabricación artesanal de picantes orgánicos

Carmen Recalde (37) vivió toda su niñez y adolescencia en la ciudad de Yaguarón con sus padres, le encanta el picante y la magia de la cocina gourmet. Ella es licenciada en Marketing y Administración de Empresas con maestría en Administración y Dirección de Empresas; actualmente se encuentra culminando una maestría en Marketing.

Lea más: Mujeres Ishir ejemplo de laboriosidad en Fuerte Olimpo

Al principio comenzó con un empredimiento de “Mandiocas cocidas congeladas”, que según explica eran con sabores varios, como cobertura, sabor picante con trocitos de ají, sabor a ajo y con queso (extraía el pabilo de la mandioca y con jeringa inyectaba queso y congelaba).

“Luego tuve un pedido grande de las mandiocas y no pude cubrir la cantidad de pedido por escasa capacidad de producción. Entonces me dejé de eso. Luego sobraron muchos picantes y comencé a repartir y regalar a los compañeros, ellos probaron y me dijeron que estaba muy rica y excepcional esta salsa. ´Podrías preparar más y vendernos’, me dijeron y allí comenzó todo. Compré frascos, agregué etiquetas y un nombre”, comenta Carmen Recalde.

Lea más: Mujeres emprendedoras de Itapúa realizan su primera feria de productos

Picantísimo, surgió de la gente

“Por el grado de picor, al probar mis familiares, compañeros de trabajo y amigos pronunciaban siempre, ohh picantísimo!!! Y así lo bauticé con ese nombre”, señala entre risas. Carmen dice que la salsa artesanal se elabora con ajíes 100% orgánicos. Las semillas son sembradas y cultivadas de manera orgánica, en la ciudad de Yaguarón, por el agricultor Fabio Ortega que vive en la compañía Mbaritu, sin intervención de agroquímicos.

Lea más: Cultivo de ají picante

“Para las salsas picantes algo que marcaría el producto sería la calidad de los insumos utilizados y la excelencia en la elaboración del producto, bridando, así como resultado un producto tipo gourmet, capaz de atrapar desde la primera probada a los paladares más exigentes que gustan de las salsas con sabores intensos y genuinos”, comenta Carmen y nos explica de los beneficios de consumir picantes artesanales.

Las personas interesadas en probar este picante pueden contactar con Carmen Recalde al (0972) 710-123.

Beneficios de comer picantes

Los beneficios del consumo del ají picante para la salud se atribuyen al principal ingrediente del ají que es la capsaicina .

La capsaicina presenta un efecto analgésico para el organismo, el consumo de ají de manera moderada también combate microbios los destruye o inhibe hasta un 75%.

Activa y acelera el metabolismo por lo cual quema calorías aumenta el metabolismo del cuerpo hasta un 8% la grasa se quema de manera natural y genera una sensación de saciedad.

Lea más: Del bosque a la ciudad: mujeres chaqueñas compartieron sus productos