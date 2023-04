“El nombre de Horacio siempre trajo desgracias a mi familia”, afirma Myryan Irún

–¿Cómo está llevando todos estos días agitados?

–La verdad que en esta campaña estoy muy contenta. Lo veo a Efraín (Alegre) muy convencido, aplomado y seguro. Cada campaña anterior tuvo su particularidad, pero en esta hay una sensación de victoria que se siente con toda la convicción de que el 30 (de abril) es nuestro.

La pareja lleva casada casi 32 años (13-IX-1991), más dos de noviazgo. Pero en realidad se conocen de toda la vida… de su San Juan querido, capital del Dpto. de Misiones de un tiempo en el que todos en la comarca eran amigos… una gran familia. Aunque no siempre estuvieron muy cerca; al año de nacida, Myryan y su familia fueron al exilio a Curuzú Cuatiá, Argentina.

Lea más: Intenté proteger a mi marido y mis hijos de la maldad de Horacio Cartes, dice esposa de Efraín

“Cayó muerta”, dice Efraín Alegre

Cuando volvió luego de años, el flechazo fue inmediato. “Cayó muerta”, bromea Efraín Alegre quien hace un alto en su apretada agenda para saludar. “Qué caradura”, responde entre risas Myryan autora del libro “Efraín Alegre – mi vida con él”, presentado semanas atrás. Efraín se va.

Estas lides de campaña política no son ajenas a la pareja, ya que va por el tercer intento de llegar al Palacio de López enfrentando a la ANR (Cartes, 2013; Marito, 2018).

Los peores diez años del matrimonio

–En todos estos años de matrimonio, con cuatro hijos y tres intentos por traer el cambio al país, ¿cuáles fueron los momentos más desafiantes que vivieron como pareja?

–Para mí, los últimos diez años. Siempre digo que nuestra historia cambió el día en que (Horacio) Cartes ganó las elecciones… Mirá (se le quiebra la voz) yo hablo de eso y me pongo nerviosa. Al mediodía (de ese 22 de abril de 2013) ya sabíamos que las cosas no iban bien y cuando supimos que perdimos yo tenía un Plan B.

–¿Cuál?

–Ir a la Argentina, adonde yo viví 20 años. Había hablado con mis amigas, que son como mis hermanas. Organicé todo, hasta lo económico. Quería, por lo menos, cruzar, estar en Corrientes, me iba a sentir más segura. Tenía mucho temor por Efraín y por mis hijos. Y él no quiso irse, no quiso saber nada. Desde entonces yo no tuve tranquilidad.

Lea más: Elecciones Paraguay 2023: Efraín Alegre sobre el aborto y el matrimonio igualitario

En este punto, Myryan hace una pausa, se le aguan los ojos… toma dos sorbos de su taza de café negro… alrededor de la casa color verde se escucha a una bandada de loritos que tomó por asalto un árbol cercano. La edificación de características sencillas queda en la ciudad de Lambaré, zona del Yacht y Golf Club Paraguayo. No tienen muchos vecinos; al lado vive una de sus hijas y enfrente hay un gran terreno baldío, hogar de los ruidosos loritos, de ocasionales papagayos y de algún que otro teju guasu que cruza la calle al mediodía.

–¿En qué sentido cambió para siempre?

–Tal vez en ese momento todavía era exagerado, pero parecía como una premonición de algo malo… Llevábamos una vida relativamente normal, pero yo vivía con el terror de que le hicieran algo mis hijos… Bueno, después los años pasaron y ya sabes que ocurrió lo de la enmienda (de la Constitución Nacional, 31-III-2017). Lo recuerdo como si fuese hoy.

Podemos decir “Patria o Mafia”. Pero a mí me gusta decir “Mafia o familia”. Como mujeres tenemos que defender a nuestras familias, recuperar nuestros valores y eso solamente a través de Efraín y Sole, con la Lista 3. Myryam Irún

Horacio y las desgracias

–¿Por qué premonición?

–Cuando presenté mi libro recordé algo que me dijo mi suegra (Irma Sasiain), una mujer sabia. Resulta que yo tuve un tío que murió de una manera trágica; también un hermano que falleció en un accidente de vehículo a los 9 años. Ambos se llamaban Horacio. Cuando yo estaba buscando nombre para mi primer hijo le comenté a mi suegra que le quería poner Horacio, como mi tío y mi hermano. Y ella me dijo que no lo hiciera.

–¿Por qué?

–”No le pongas ese nombre, porque trajo a tu familia mucha desgracia”, me dijo. Le hice caso y mi primer hijo de 31 años tiene un solo nombre, se llama Efraín.

A continuación de Efraín nacieron Nadia Carolina (29), Lucas (27) y Eliane Guadalupe (20). Pero Myryan siempre se quedó con lo que le había dicho su suegra. “Ese nombre trajo mucha desgracia a tu familia”. “Parecía que me estaba avisando porque todas las desgracias de mi familia en los últimos diez años (la llamada Enmienda de Sangre, el asesinato de Rodrigo Quintana) tienen que ver con el nombre de Horacio”.

“El 30 de abril todos debemos participar. Les pido especialmente a las mujeres que participen. Sé de la valentía de la mujer paraguaya, que tiene toda la responsabilidad dentro de su familia, que es capaz de llevar a sus hijos a votar, a su marido, a sus amigos, a sus vecinos, a la comunidad, concienciar a la gente”. Myryan Irún

Después de la enmienda los peores momentos fueron los de la cárcel. Pero ¿sabes por qué? Cuando le metieron a mi marido a la cárcel (enero, 2021) pensé que iba a permanecer ahí por mucho tiempo, porque si se animaron a eso, que era algo que desde el punto de vista jurídico no tenía pie ni cabeza, entonces se iban a animar a todo y tenía temor, era pandemia y fueron días terribles. Pese a que fueron los peores 10 años también surgieron amistades que yo no esperaba, gente que le apoyó a Efraín, que reconoció su valentía.

–¿Cuál es la preocupación más recurrente de las personas en campaña?

–Lo que escuché mucho de las mamás es el problema de la droga. Mamás desesperadas sin saber qué hacer por sus hijos.

Lea más: Elecciones Paraguay 2023: ¿Quién es la esposa de Efraín Alegre?

–Al final del día, ¿de qué hablan?

–En estos días hablamos de la esperanza que tenemos de cambiar el país. Los dos siempre dormimos de la mano, aunque sea un ratito. Nos damos fuerzas. La lucha fue larga. Sabemos lo que nos espera.

Intentamos, igualmente, entrevistar a Leticia de Peña, esposa del candidato colorado, pero la respuesta fue que ella “ya estaba en otra”.