Por qué te aburrís rápido del gimnasio, según la neurociencia del placer y la rutina

El ciclo de entusiasmo y abandono

El ciclo de motivación en el gimnasio es tan predecible como frecuente. Según la International Health, Racquet & Sportsclub Association (IHRSA), alrededor del 50% de las personas que se inscriben en un gimnasio abandonan antes de los seis meses.

El problema no suele estar en la pereza, sino en cómo el cerebro procesa las expectativas y el placer.

Dopamina y placer: la primera trampa

Cuando empezás una rutina, la novedad dispara la dopamina, el neurotransmisor vinculado al placer y la motivación.

Investigaciones de la Universidad de Stanford demuestran que esta molécula actúa como un “marcador” de recompensa, motivándote mientras todo se siente nuevo o desafiante.

Sin embargo, la dopamina baja a medida que la actividad se vuelve predecible, y el placer inicial desaparece progresivamente.

El papel de la rutina en el aburrimiento

La neurocientífica Kelly McGonigal subraya que la repetición constante tiende a activar el “modo automático” del cerebro.

Cuando ya conocés los ejercicios y la secuencia, la corteza prefrontal —encargada de la motivación consciente— pierde interés.

Así, el 70% de quienes sienten aburrimiento al hacer ejercicio reconoce que la monotonía de la rutina es un factor clave para dejar el gimnasio, según un estudio publicado en Frontiers in Psychology.

La adaptación y la búsqueda de novedad

El fenómeno llamado “habituación hedónica” lleva a que las experiencias placenteras se vuelvan neutrales con el tiempo.

El cerebro busca novedad; por eso, pequeñas modificaciones en la rutina, como cambiar ejercicios o incorporar actividades grupales, pueden reactivar el circuito de recompensa.

Investigaciones recientes sugieren que quienes alteran su entrenamiento cada dos semanas triplican sus posibilidades de mantenerse activos a largo plazo.

Estrategias para vencer el aburrimiento

Expertos en psicología del ejercicio, como Mark Anshel, destacan que la clave está en introducir variaciones tanto en la intensidad como en el tipo de ejercicios.

Además, herramientas como la gamificación y la socialización en clases colectivas ayudan a sostener el interés y evitar el abandono prematuro del gimnasio.