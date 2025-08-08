¿Conviene entrenar con dolor muscular? Esto dicen los expertos

Dolor muscular: ¿señal de progreso o alerta?

Sentir molestias musculares tras una rutina intensa es habitual y suele asociarse al proceso de adaptación del cuerpo. Los expertos explican que este dolor, conocido como dolor muscular de aparición tardía (DOMS, por sus siglas en inglés), puede indicar que los músculos están respondiendo a nuevos desafíos, pero también representa una advertencia sobre la recuperación necesaria.

El papel clave de la recuperación

Entrenar sobre músculos adoloridos no siempre es peligroso, pero los especialistas subrayan la importancia del descanso.

Si el dolor es leve y no afecta la movilidad, podés optar por una rutina más suave o trabajar otros grupos musculares.

Sin embargo, si la molestia es intensa o interfiere en los movimientos, la recomendación es frenar y permitir que el cuerpo se recupere para evitar lesiones por sobrecarga.

Diferenciar dolor muscular de lesión

Según kinesiólogos y médicos deportivos, es esencial diferenciar el dolor muscular normal de las señales de una posible lesión.

El dolor agudo, localizado o acompañado de hinchazón, hematomas o pérdida de fuerza, requiere suspender el entrenamiento y consultar a un especialista.

En cambio, las molestias musculares generalizadas y simétricas suelen ser benignas.

Estrategias recomendadas por profesionales

Para aliviar el dolor muscular, los expertos sugieren hidratación, alimentación adecuada y técnicas como estiramientos suaves o masajes.

Alternar la intensidad de los entrenamientos y priorizar el sueño también favorece la recuperación. Escuchar las señales del cuerpo es clave: forzar el entrenamiento con dolor puede llevar a sobreentrenamiento o lesiones a largo plazo.

La decisión de entrenar con dolor muscular depende de la intensidad del malestar y de la experiencia individual. Los especialistas coinciden en que adaptarse, variar las rutinas y respetar los tiempos de recuperación es fundamental para un progreso saludable, sin poner en riesgo la salud ni el rendimiento futuro.