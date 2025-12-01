Caacupé 2025: recomendaciones alimentarias para una peregrinación saludable

Evitar la compra y el consumo de los alimentos que contengan mayonesa , mostaza, cremas, huevos y salsas, que estén sin refrigerar o expuestos al sol ya que son altamente riesgosos para la salud y así evitar las enfermedades transmitidas por los alimentos.

Evitar consumir los alimentos de venta callejera o en lugares de expendio de alimentos que estén expuestos, sin protección contra polvos, insectos y humos o que sean manipulados sin los utensilios correspondientes. El uso de guantes por parte de los vendedores no necesariamente garantiza la inocuidad de los alimentos.