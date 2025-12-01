Caacupé 2025: recomendaciones alimentarias para una peregrinación saludable

El Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), organismo técnico del MSPyBS, en el área alimentaria y nutricional hace algunas recomendaciones para tener en cuenta para estos días de la tradicional peregrinación a la Virgen de Caacupé.
- Tomar agua potable cada 15 a 20 minutos como mínimo, para reponer la pérdida de líquido producida por el intenso calor y evitar la deshidratación. Es fundamental que el agua provenga de fuente segura, y sea agua potable.
- Comprar productos alimenticios, como agua, helados, hielo, solamente de los comercios que se encuentren en buenas condiciones de limpieza.
- Lavarse adecuadamente las manos con agua potable y jabón antes de manipular o consumir cualquier alimento y después de utilizar el baño ayuda a prevenir las enfermedades transmitidas por los alimentos.
- Es importante identificar en la etiqueta de los productos alimenticios envasados, la fecha de vencimiento y los registros emitidos por el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN): Registro Sanitario de Producto Alimenticio - RSPA Nº, y Registro de Establecimiento – RE Nª.
- El consumo exagerado de alimentos con mucha sal no es saludable, sobre todo en las personas con hipertensión. Ya que esto sumado con las altas temperaturas, podría predisponer a sufrir descompensaciones.
- Evitar la compra y el consumo de los alimentos que contengan mayonesa, mostaza, cremas, huevos y salsas, que estén sin refrigerar o expuestos al sol ya que son altamente riesgosos para la salud y así evitar las enfermedades transmitidas por los alimentos.
- Evitar consumir los alimentos de venta callejera o en lugares de expendio de alimentos que estén expuestos, sin protección contra polvos, insectos y humos o que sean manipulados sin los utensilios correspondientes. El uso de guantes por parte de los vendedores no necesariamente garantiza la inocuidad de los alimentos.
- Por su seguridad y la de los demás no es recomendable consumir bebidas alcohólicas.
- Si los alimentos presentan características inapropiadas, olores y sabores desagradables, evitar consumirlos aunque no estén vencidos.