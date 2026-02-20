Estilo de vida
20 de febrero de 2026 - 10:02

Sincronía histórica: Año Nuevo Lunar, Cuaresma y Ramadán coinciden tras 163 años

Un practicante sostiene un cuenco tradicional, símbolo de la introspección que marcará este febrero de 2026 con la coincidencia histórica del Año Nuevo Lunar, el Ramadán y la Cuaresma.
Un fenómeno de calendario que no se repetía desde 1863 puso a las tres grandes tradiciones espirituales y culturales del mundo en un mismo margen de 24 horas.

Por ABC Color

La semana del 17 de febrero de 2026 quedará registrada en los anales de la historia contemporánea. En un hecho sin precedentes en el último siglo y medio, el inicio del Año Nuevo Lunar, el Ramadán islámico y la Cuaresma cristiana convergen de manera casi simultánea, marcando un hito de relevancia global para miles de millones de personas.

Un fenómeno astronómico y de calendario

La coincidencia, que ocurre entre la noche del 17 y el 18 de febrero, responde a la alineación de los calendarios lunar, solar y lunar-islámico. La última vez que estas tres festividades iniciaron con menos de 24 horas de diferencia fue en 1863. Según los cálculos astronómicos, esta sincronía no volverá a repetirse hasta el año 2189.

Un hombre musulmán reza durante el primer viernes de oración del mes sagrado del Ramadán, en el interior de un santuario en Srinagar, en la zona de Cachemira bajo administración india, este 20 de febrero de 2026.
Tres pilares culturales en un mismo día

Aunque las motivaciones y formas de celebración difieren, el impacto social de esta coincidencia es masivo:

  • Año Nuevo Lunar: Motor de la mayor migración humana anual en Asia y sus diásporas. Simboliza la renovación familiar y el inicio de un nuevo ciclo bajo tradiciones ancestrales.
  • Ramadán: El noveno mes del calendario hégira. Inicia un periodo de ayuno desde el alba hasta el ocaso, centrado en la introspección, la oración y el fortalecimiento de los lazos comunitarios para el mundo musulmán.
  • Cuaresma: Con el Miércoles de Ceniza, la cristiandad inicia los 40 días de preparación para la Pascua, caracterizados por el ayuno, la abstinencia y la reflexión espiritual.

Lea más: Miércoles de Ceniza: ritos y simbolismo del primer día de la Cuaresma

Impacto global

Este escenario sitúa a una gran parte de la población mundial en un estado de observancia ritual o festiva al mismo tiempo. Mientras que para unos representa la abundancia de los banquetes del Año Nuevo, para otros marca el inicio de periodos de privación voluntaria y disciplina espiritual, convirtiendo a febrero de 2026 en un mes atípico para el consumo, la movilidad global y la geopolítica cultural.

