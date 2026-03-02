La importancia de variar la actividad física para una vida más larga.

La cantidad de actividad física, en el centro del debate

El consenso científico ha insistido en que la cantidad de actividad física importa —y mucho—. En particular, el foco se ha puesto en el volumen total de actividad física realizada en el tiempo libre, un indicador que, según la evidencia citada, se asocia con una menor mortalidad.

Esa relación entre el movimiento sostenido y el riesgo de muerte ha sido uno de los argumentos más repetidos para impulsar hábitos activos y para recalcar que, en términos de salud, acumular más actividad física suele traducirse en mejores resultados, dentro de los límites que marcan las restricciones mencionadas, informa El País, de España.

Más allá del “cuánto”: la idea de la variedad

El propio planteamiento abre una segunda lectura: centrarse solo en el volumen puede dejar fuera un factor clave. Bajo esa premisa, la variedad aparece como un “ingrediente olvidado” en la forma en que muchas personas entienden y planifican su ejercicio, con la promesa de contribuir a ganar salud e incluso años de vida.

Un seguimiento prolongado de más de 110.000 personas durante tres décadas detectó que quienes combinaban distintos tipos de actividad —por ejemplo, caminar, pedalear, practicar deportes o entrenar fuerza— registraban una reducción cercana al 19 % en la mortalidad total frente a quienes repetían siempre la misma rutina, aun cuando el tiempo acumulado de ejercicio fuera similar.

La clave no estaba en probar algo diferente de manera ocasional, sino en sostener varias prácticas de forma regular, al menos semanalmente. Esa constancia en la diversidad parece activar sistemas fisiológicos distintos: el cardiovascular, el muscular, el neuromotor.

Cada modalidad aporta un estímulo específico y complementario, desde la mejora de la capacidad aeróbica hasta el fortalecimiento, el equilibrio o la coordinación.

Y la variedad reduce la monotonía y favorece la adherencia. Alternar actividades puede sostener la motivación y, por lo tanto, facilitar que el hábito se mantenga en el tiempo.

La propuesta es sencilla pero estratégica: incorporar dos o tres tipos de ejercicio en la agenda semanal, con regularidad, como parte de una planificación consciente de la salud a largo plazo.

Fuente: El País