Labios siempre secos: por qué el bálsamo y el agua no bastan y cómo solucionarlo

Por qué el agua no resuelve el problema

La hidratación del cuerpo es importante, pero no actúa como una crema. Los labios tienen una capa córnea más delgada y casi no cuentan con glándulas sebáceas, por lo que pierden agua con facilidad.

Si el aire es frío o seco, si hay viento, aire acondicionado o calefacción, la evaporación se acelera. Tomar agua ayuda al organismo, pero no “sella” la humedad en la superficie del labio, que es donde ocurre la fisura.

El bálsamo puede estar empeorándolo

Muchos bálsamos alivian en el momento, pero algunos contienen fragancias, mentol, alcanfor, canela, saborizantes o ciertos conservantes que irritan o generan alergia de contacto.

En esos casos, el alivio dura poco y aparece el ciclo: ardor–aplicación–más irritación. También influye el hábito de lamerse los labios: la saliva humedece, pero al evaporarse arrastra más agua y deja enzimas irritantes sobre la piel.

Causas frecuentes detrás de la sequedad crónica

Además del clima, hay factores cotidianos: respiración por la boca, ronquido, uso de retinoides (tópicos u orales), algunos tratamientos para el acné, dermatitis atópica o seborreica, y el exceso de exfoliación.

A veces la grieta se localiza en comisuras y se acompaña de enrojecimiento: puede ser queilitis angular, asociada a hongos o bacterias.

Y si el labio —sobre todo el inferior— se descama de forma persistente tras años de sol, conviene descartar queilitis actínica.

Qué suele funcionar (y cuándo consultar)

La estrategia más efectiva combina protección y eliminación de irritantes. Funciona cambiar a un producto simple, sin perfume, con base oclusiva (por ejemplo, petrolato/vaselina o fórmulas con ceramidas) y aplicarlo en capa fina varias veces al día y siempre antes de dormir.

Durante el día, un protector labial con FPS ayuda a reducir inflamación y daño solar, dos desencadenantes frecuentes.

Si hay picor intenso, ardor, costras, fisuras que sangran, lesiones que no mejoran en dos a tres semanas, o una zona dura/persistente en el labio, es recomendable consultar a dermatología.

En esos casos puede requerirse tratamiento específico (antiinflamatorio o antimicótico) y, sobre todo, identificar el desencadenante real.