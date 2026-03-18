Cuidá tu tiroides desde la dieta: alimentos clave para su salud y funcionamiento

La tiroides —una glándula pequeña situada en la base del cuello— actúa como un “termostato” del organismo: influye en el metabolismo, el ritmo cardiaco, la temperatura corporal y el ánimo.

Cuando su funcionamiento se altera (hipotiroidismo o hipertiroidismo), la alimentación no sustituye al tratamiento médico, pero sí puede contribuir a cubrir nutrientes clave y a evitar interferencias, especialmente en personas con medicación sustitutiva.

Nutrientes esenciales para la salud tiroidea

Uno de los micronutrientes más conocidos es el yodo, necesario para fabricar hormonas tiroideas. En la práctica, en muchos países la principal fuente es la sal yodada, además de pescados y mariscos.

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Los especialistas advierten, sin embargo, que “más” no siempre es “mejor”: el exceso de yodo —por ejemplo, mediante suplementos o consumo elevado de algas— puede desestabilizar la función tiroidea en personas predispuestas.

Junto al yodo, gana relevancia el selenio, implicado en la conversión de la hormona T4 en T3 y en la protección frente al estrés oxidativo. Se encuentra en nueces de Brasil (con moderación por su alta concentración), pescados, huevos y cereales integrales.

También el zinc (en mariscos, carnes, legumbres y semillas) y el hierro (en carnes, legumbres y verduras de hoja, mejor absorbido si se acompaña de vitamina C) participan en la síntesis hormonal.

La vitamina D y los omega-3 no “curan” la tiroides, pero se asocian a un mejor perfil inflamatorio y metabólico. Pueden obtenerse con pescado azul, huevos y exposición solar prudente; la suplementación debe individualizarse.

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Alimentos que suelen ayudar en el día a día

Una pauta equilibrada —tipo mediterránea— suele ser la más sostenible: proteínas de calidad, verduras y frutas variadas, legumbres, granos integrales y grasas saludables (aceite de oliva, frutos secos).

La fibra favorece el tránsito intestinal, a menudo enlentecido en hipotiroidismo, aunque conviene aumentarla de forma progresiva y con buena hidratación.

Precauciones frecuentes: crucíferas, soja y algas

Vegetales como brócoli, repollo, coliflor o kale contienen compuestos bociógenos que, en teoría, pueden interferir con el yodo.

En la práctica, no suelen ser un problema en cantidades habituales y cocinarlos reduce ese efecto. La soja puede dificultar la absorción de la levotiroxina en algunas personas: los endocrinólogos suelen recomendar separar la medicación de comidas ricas en soja y de suplementos de fibra.

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Las algas merecen un capítulo aparte: por su alto contenido en yodo, su consumo frecuente o en grandes cantidades puede ser contraproducente sin supervisión.

Medicación y horarios: un detalle que marca la diferencia

En pacientes tratados con levotiroxina, se aconseja tomarla en ayunas y separar varias horas de calcio, hierro y antiácidos, ya que pueden reducir su absorción. Ajustes de dieta o suplementos deben comunicarse al médico para evitar descompensaciones.

La conclusión es clara: la dieta puede ser una aliada para una tiroides estable, pero el plan ideal depende del diagnóstico, la causa y el tratamiento. Ante síntomas persistentes o cambios de peso, energía o ritmo cardiaco, la recomendación es confirmar con análisis y seguimiento profesional.