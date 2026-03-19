Café: ¿tu taza de la mañana está curando tu dolor de cabeza o provocando el efecto rebote?

Por qué a veces funciona como analgésico

La cafeína es un estimulante del sistema nervioso central y tiene un efecto vasoconstrictor: puede estrechar vasos sanguíneos dilatados, un mecanismo relacionado con algunos tipos de cefalea. Además, en varias formulaciones de venta libre se usa como “potenciador” de analgésicos (como paracetamol o aspirina), porque puede aumentar su eficacia en algunos pacientes.

En la práctica, una dosis moderada puede ayudar cuando el dolor está asociado a somnolencia, falta de sueño o el clásico “dolor de cabeza por abstinencia” de quien suele tomar café y se lo saltó.

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Cuando el café se vuelve parte del problema

El reverso aparece con el uso frecuente. Consumir cafeína a diario, en cantidades variables, puede generar tolerancia: el cuerpo se acostumbra y pide más para lograr el mismo efecto.

Si un día falta, puede desencadenarse dolor de cabeza por retirada, junto con irritabilidad o cansancio, generalmente dentro de las 12–24 horas y con duración de hasta varios días.

También existe la cefalea por sobreuso de medicación, un cuadro en el que el dolor se vuelve más persistente por el uso repetido de analgésicos. El riesgo aumenta si se toman combinaciones que incluyen cafeína o si se recurre a fármacos muchos días al mes. En esos casos, el café puede no ser la causa única, pero sí un amplificador del patrón.

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Señales para sospechar “rebote”

Si el dolor aparece casi cada mañana, mejora tras café o pastilla y vuelve más tarde; si necesitás aumentar la dosis o adelantar la primera taza; o si los fines de semana (cuando cambian horarios) el dolor se intensifica, conviene revisar el papel de la cafeína.

Cómo reducir el riesgo sin demonizar la taza

La clave suele ser la regularidad y la moderación.

Para la mayoría de adultos sanos, un consumo moderado de cafeína puede encajar en un estilo de vida saludable, pero conviene evitar picos: tazas muy grandes, bebidas energéticas o “dobles” encadenados.

Si sospechás abstinencia, bajar gradualmente durante una o dos semanas suele ser mejor que cortar de golpe. Mantener hidratación, sueño consistente y comidas regulares también reduce disparadores.

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Buscá orientación médica si el dolor es nuevo o “el peor de tu vida”, si viene con fiebre, rigidez de nuca, debilidad, alteración visual o neurológica; si aumenta en frecuencia; o si necesitás analgésicos de forma repetida. Un profesional puede ayudar a identificar migraña, tensional u otras causas y proponer un plan que no dependa de la taza de la mañana.