Tiroides en modo lento o en turbo: diferencias entre hipotiroidismo e hipertiroidismo

La tiroides —esa glándula pequeña en el cuello con gran sentido del drama— regula el “ritmo” del cuerpo con hormonas (T4 y T3). Cuando trabaja de menos, todo se vuelve más lento. Cuando trabaja de más, el organismo queda acelerado. La diferencia parece simple, pero en el día a día se camufla como mil cosas: una mala racha, falta de sueño, exceso de café, una etapa hormonal.

Hipotiroidismo: cuando el cuerpo baja la persiana

En el hipotiroidismo, la tiroides produce pocas hormonas. Es frecuente en la tiroiditis de Hashimoto (autoinmune) y también puede aparecer tras embarazo, cirugías o tratamientos sobre la glándula.

¿Cómo se vive? Con una especie de “modo ahorro de energía”: cansancio persistente, somnolencia, piel seca, estreñimiento, caída de cabello, voz más ronca, sensación de frío y, en algunas personas, aumento de peso pese a comer parecido.

Lea más: Cuidá tu tiroides desde la dieta: alimentos clave para su salud y funcionamiento

En lo emocional puede sentirse como niebla mental, lentitud para pensar, bajón anímico o apatía (que muchas veces se confunde con depresión o burnout).

Algo cotidiano: te abrigás cuando nadie más lo hace, dormís ocho horas y aun así te levantás como si hubieras corrido una maratón.

Hipertiroidismo: cuando todo va demasiado rápido

En el hipertiroidismo, sobran hormonas tiroideas. La causa clásica es la enfermedad de Graves (autoinmune), aunque también puede deberse a nódulos hiperfuncionantes o inflamaciones tiroideas transitorias.

Aquí el cuerpo parece vivir con una pestaña de más abierta: palpitaciones, temblor fino, sudoración, intolerancia al calor, pérdida de peso involuntaria, diarrea o tránsito acelerado, irritabilidad, ansiedad, insomnio y cansancio… sí, también cansancio, pero por estar “pasado de revoluciones”.

Lea más: TDAH en mujeres: descubriendo los síntomas que a menudo pasan desapercibidos

En algunas personas hay debilidad muscular o sensación de falta de aire con esfuerzos.

Otra escena reconocible: te cuesta quedarte quieto, el corazón se te adelanta en la cola del súper y la noche se vuelve una negociación con la almohada.

Lo que confunde: síntomas que se cruzan

Ambos pueden afectar el ánimo, el sueño, la concentración y el peso, pero por mecanismos distintos.

También pueden alterar la menstruación y la fertilidad, y en el caso del hipertiroidismo, aumentar riesgos cardiovasculares si no se trata (por ejemplo, arritmias).

Por eso, “me pasa X, entonces seguro es Y” suele fallar.

La diferencia clave en el laboratorio: TSH y T4 libre

La manera estándar de confirmarlo es con análisis de sangre. En términos generales, en hipotiroidismo suele verse TSH alta con T4 libre baja; en hipertiroidismo, TSH baja con T4/T3 elevadas.

A veces se agregan anticuerpos (Hashimoto o Graves) y, según el caso, ecografía o centellograma.

Un tip práctico antes del análisis: la biotina (suplementos para pelo/uñas) puede interferir en algunos resultados. Conviene avisar al profesional y preguntar si hay que suspenderla unos días antes.

Lea más: Ayuno intermitente: nueve errores comunes que frenan tus resultados

Tratamientos: no son “vitaminas”, son ajustes finos

El hipotiroidismo suele tratarse con levotiroxina, una hormona que reemplaza lo que falta. Un hack útil (y muy poco glamoroso): tomarla en ayunas y separar calcio, hierro o antiácidos varias horas, porque pueden reducir su absorción.

El hipertiroidismo puede requerir antitiroideos (como metimazol), a veces betabloqueantes para las palpitaciones, y en ciertos casos yodo radiactivo o cirugía. La elección depende de la causa, edad, severidad, embarazo y preferencias: acá manda el plan personalizado, no el consejo de pasillo.

Señales para consultar pronto

Si hay palpitaciones persistentes, temblores marcados, pérdida de peso inexplicable, debilidad intensa, o un cansancio que cambia tu vida diaria por semanas, conviene pedir evaluación clínica.

Y si ya tenés diagnóstico, un registro simple (sueño, pulso en reposo, energía, cambios de ánimo) puede ayudar a ajustar el tratamiento con más precisión en la consulta.