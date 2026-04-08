Estilo de vida
08 de abril de 2026 - 08:41

Tiroides en modo lento o en turbo: diferencias entre hipotiroidismo e hipertiroidismo

Mujer con camiseta blanca y expresión serena, mientras manos con guantes azules examinan su cuello en un fondo azul claro.
Una mujer se somete a un examen de tiroides.Shutterstock

Cansancio que no se va, ansiedad sin motivo, frío eterno o calor insoportable: a veces no es “estrés”, es la tiroides. Hipotiroidismo e hipertiroidismo se parecen en lo confuso, pero se tratan distinto. Aquí, cómo reconocerlos.

Por ABC Color

La tiroides —esa glándula pequeña en el cuello con gran sentido del drama— regula el “ritmo” del cuerpo con hormonas (T4 y T3). Cuando trabaja de menos, todo se vuelve más lento. Cuando trabaja de más, el organismo queda acelerado. La diferencia parece simple, pero en el día a día se camufla como mil cosas: una mala racha, falta de sueño, exceso de café, una etapa hormonal.

Hipotiroidismo: cuando el cuerpo baja la persiana

En el hipotiroidismo, la tiroides produce pocas hormonas. Es frecuente en la tiroiditis de Hashimoto (autoinmune) y también puede aparecer tras embarazo, cirugías o tratamientos sobre la glándula.

Mujer sentada en camilla con blusa verde claro observa a la médica que examina su cuello. Ambiente médico iluminado con luz natural.
Una mujer recibe un examen de tiroides en un consultorio médico.

¿Cómo se vive? Con una especie de “modo ahorro de energía”: cansancio persistente, somnolencia, piel seca, estreñimiento, caída de cabello, voz más ronca, sensación de frío y, en algunas personas, aumento de peso pese a comer parecido.

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En lo emocional puede sentirse como niebla mental, lentitud para pensar, bajón anímico o apatía (que muchas veces se confunde con depresión o burnout).

Algo cotidiano: te abrigás cuando nadie más lo hace, dormís ocho horas y aun así te levantás como si hubieras corrido una maratón.

Hipertiroidismo: cuando todo va demasiado rápido

En el hipertiroidismo, sobran hormonas tiroideas. La causa clásica es la enfermedad de Graves (autoinmune), aunque también puede deberse a nódulos hiperfuncionantes o inflamaciones tiroideas transitorias.

Hombre en mesa de examen, mientras un profesional le aplica ultrasonido en el cuello.
Un hombre se somete a una ecografía de tiroides en un consultorio médico.

Aquí el cuerpo parece vivir con una pestaña de más abierta: palpitaciones, temblor fino, sudoración, intolerancia al calor, pérdida de peso involuntaria, diarrea o tránsito acelerado, irritabilidad, ansiedad, insomnio y cansancio… sí, también cansancio, pero por estar “pasado de revoluciones”.

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En algunas personas hay debilidad muscular o sensación de falta de aire con esfuerzos.

Otra escena reconocible: te cuesta quedarte quieto, el corazón se te adelanta en la cola del súper y la noche se vuelve una negociación con la almohada.

Lo que confunde: síntomas que se cruzan

Ambos pueden afectar el ánimo, el sueño, la concentración y el peso, pero por mecanismos distintos.

También pueden alterar la menstruación y la fertilidad, y en el caso del hipertiroidismo, aumentar riesgos cardiovasculares si no se trata (por ejemplo, arritmias).

Por eso, “me pasa X, entonces seguro es Y” suele fallar.

La diferencia clave en el laboratorio: TSH y T4 libre

La manera estándar de confirmarlo es con análisis de sangre. En términos generales, en hipotiroidismo suele verse TSH alta con T4 libre baja; en hipertiroidismo, TSH baja con T4/T3 elevadas.

Mano con guante azul sostiene un tubo de ensayo con tapón rojo y etiqueta de T3, T4, TSH en un ambiente limpio.
Un técnico de laboratorio sostiene una muestra de sangre para análisis de tiroides.

A veces se agregan anticuerpos (Hashimoto o Graves) y, según el caso, ecografía o centellograma.

Un tip práctico antes del análisis: la biotina (suplementos para pelo/uñas) puede interferir en algunos resultados. Conviene avisar al profesional y preguntar si hay que suspenderla unos días antes.

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Tratamientos: no son “vitaminas”, son ajustes finos

El hipotiroidismo suele tratarse con levotiroxina, una hormona que reemplaza lo que falta. Un hack útil (y muy poco glamoroso): tomarla en ayunas y separar calcio, hierro o antiácidos varias horas, porque pueden reducir su absorción.

El hipertiroidismo puede requerir antitiroideos (como metimazol), a veces betabloqueantes para las palpitaciones, y en ciertos casos yodo radiactivo o cirugía. La elección depende de la causa, edad, severidad, embarazo y preferencias: acá manda el plan personalizado, no el consejo de pasillo.

Señales para consultar pronto

Si hay palpitaciones persistentes, temblores marcados, pérdida de peso inexplicable, debilidad intensa, o un cansancio que cambia tu vida diaria por semanas, conviene pedir evaluación clínica.

Y si ya tenés diagnóstico, un registro simple (sueño, pulso en reposo, energía, cambios de ánimo) puede ayudar a ajustar el tratamiento con más precisión en la consulta.