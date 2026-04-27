Habilidades blandas en Paraguay: el factor humano como motor de competitividad laboral

El mercado laboral paraguayo atraviesa una transformación profunda donde el conocimiento técnico ya no es el único protagonista. Hoy, la capacidad de interactuar, liderar y resolver crisis determina quién accede a los puestos de mayor relevancia. Según explica Sergio Carrón, de la consultora Ser Talento, existen tres habilidades blandas que lideran la demanda actual en el país: el liderazgo, la comunicación efectiva (centrada en la retroalimentación y la delegación) y la resolución de conflictos.

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La relevancia de estas competencias varía significativamente según el área de desempeño. En el sector comercial, las empresas priorizan el foco en el cliente mediante la escucha activa y la capacidad de negociación. Por el contrario, en el rubro tecnológico, el desafío es el relacionamiento efectivo, identificado frecuentemente como un punto flojo en los perfiles técnicos. En el sector público, la clave reside en la negociación para lograr resultados profesionales manteniendo relaciones con actores políticos.

Para las posiciones de alta gerencia, los reclutadores no solo buscan experiencia, sino una gestión humana sólida. Sin embargo, el estándar está cambiando para las nuevas generaciones, a quienes se les exige un conjunto de habilidades adaptadas a los tiempos actuales:

Manejo de la frustración.

Compromiso.

Trabajo en equipo: sobre todo ceder el beneficio individual por el bien general.

Capacidad de hacer procesos sin esperar resultados (o beneficios) inmediatos.

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El impacto de estas habilidades es vital en el contexto local marcado por la incertidumbre. “Impactan mucho, porque sobrevive el que se adapta y es capaz de gestionar sus emociones para sortear desafíos”, afirma Carrón. Más allá de la informalidad o los vaivenes económicos, es el cambio tecnológico —redes sociales, aplicaciones e inteligencia artificial— lo que hoy marca el verdadero diferencial competitivo en el sector privado.

En cuanto a la informalidad, las empresas deben competir en un mercado en el cual, a veces, las reglas son más estrictas con el que está de manera formal que con el informal y ese es un desafío importante. Sergio Carron

A pesar de la importancia de estos atributos, muchos profesionales locales cometen errores evitables. Con el aumento de la competencia debido a la inmigración de talentos de países vecinos, el desafío para el paraguayo es ser más efectivo y formado. Los fallos suelen comenzar en la elaboración de CV que no son atractivos y se extienden a la falta de formalidad en las entrevistas o a un seguimiento inadecuado de los procesos.

Para evitar estos obstáculos, Carron sugiere tres pilares de acción práctica:

Elaborar un CV atractivo : presentar datos precisos y una estructura visual profesional.

Disciplina y formalidad : llegar a hora, mantener buena presencia y ser sincero ante el reclutador.

Seguimiento preciso: mantener contacto con la empresa sin ser invasivo ni demostrar ansiedad, pero tampoco llamarse al silencio.

La irrupción de la Inteligencia Artificial está reconfigurando estas necesidades. Si bien la IA puede automatizar tareas operativas, no puede replicar la calidez humana. Según el experto, la tecnología viene a reemplazar la “comodidad” que ella misma generó, obligando al profesional a recuperar ese “músculo” humano. Esto implica mejorar la calidad de las comunicaciones y aplicar un pensamiento crítico volcado a la ejecución.

La reconfiguración que genera o generará la IA apuntará a tareas operativas automatizadas y el diferencial de los profesionales serán las habilidades blandas. Sergio Carron

En Paraguay, la habilidad comunicacional es quizás la brecha más grande y, por ende, la oportunidad más clara. “En Paraguay, lo principal es la habilidad comunicacional, nos cuesta mucho tener conversaciones ‘incomodas’”, señala Sergio Carrón. Aquel que logre decir lo que debe de manera adecuada, fortaleciendo sus vínculos, tendrá una ventaja inmediata sobre sus pares en cualquier proceso de selección.

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En Paraguay, lo principal, es la habilidad comunicacional, nos cuesta mucho tener conversaciones “incomodas”, pro lo cual, la persona que sepa como decir lo que tiene que decir, de una manera adecuada y que esto fortalezca sus relaciones con los demás, tendrá un diferencial por encima de las demás personas. Sergio Carron

El liderazgo también se presenta como una meta esencial para quienes buscan evolucionar de roles operativos a cargos de toma de decisiones. Esta transición requiere desarrollar habilidades distintas a las que originalmente pusieron al trabajador en ese rol. La adaptabilidad a una realidad cambiante cierra el círculo de las competencias críticas para el corto plazo en el mercado local.

Finalmente, el diferencial del futuro profesional será su capacidad de gestión emocional. Mientras las tareas automáticas queden en manos de algoritmos, la capacidad de inspirar a un equipo y adaptarse a un mercado donde las reglas son a veces más estrictas para el sector formal que para el informal, será lo que defina el éxito. El mensaje es claro: el mercado se volvió más competitivo y la formación continua es el único camino.

Sobrevive el que se adapta y es capaz de gestionar sus emociones para sortear desafíos. Sergio Carron

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Sobre la fuente: El Lic. Sergio Carrón es psicólogo clínico y coach ontológico profesional. Se desempeña como facilitador y consultor organizacional, liderando actualmente la dirección de SER TALENTO Consultora, firma especializada en desarrollo de capital humano en Paraguay.