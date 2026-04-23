Cuando el negocio necesita a RR.HH. en la mesa, y no lo tiene

Sin embargo, hay algo que no siempre se cuestiona: ¿qué pierde el negocio cuando la mirada de RR.HH. no está? Trabajo con empresas y equipos hace muchos años. Hay un patrón que se repite: cuando una organización tiene problemas de rotación, de clima, de liderazgo o de ejecución, la causa rara vez es el problema visible.

Generalmente está en cómo se están tomando las decisiones sobre las personas.

Y, sin embargo, en esa misma organización, RR.HH. sigue ocupado en lo urgente: liquidaciones, pedidos operativos, temas administrativos.

Es el resultado de un modelo que durante años lo dejó fuera de las decisiones importantes.

Estar en la mesa no alcanza

Se habla mucho de “sentar a RR.HH. en la mesa de decisiones”. Pero la pregunta es otra: ¿qué cambia cuando RR.HH. forma parte de esa decisión?

Ahí es donde se ve la diferencia entre un rol operativo y uno estratégico. Dave Ulrich lo planteó hace tiempo, pero sigue siendo actual: RR.HH. tiene que ser socio del negocio. Muchas veces eso se interpreta como una posición, cuando en realidad es una forma de trabajar.

Hay datos que deberían estar en cualquier conversación de Directorio

Según Gallup, los equipos comprometidos pueden ser hasta un 21% más rentables. El principal factor que explica ese nivel de compromiso es el líder directo. Y eso cambia la conversación.

Desarrollar liderazgo deja de ser algo “bueno para los colaboradores”. Pasa a ser una decisión de negocio.

En Paraguay, cuando miramos lo que surge del trabajo con iRH y la experiencia en Jobs Consultoría, aparece un patrón claro:

Las empresas que mejor funcionan no son necesariamente las que más invierten en personas. Son las que toman decisiones más consistentes sobre cómo gestionarlas:

Estructuras claras.

Liderazgo alineado.

Criterio en compensaciones.

Y eso se diseña.

Liderazgo y cultura: lo que hace que una estrategia funcione

La cultura muchas veces queda en segundo plano cuando hablamos de estrategia. Pero ahí es donde se juega la ejecución.

Se ve en lo que pasa todos los días. En cómo decide un líder. En lo que se tolera y lo que se corrige. En la práctica, vemos empresas con estrategias bien definidas que no avanzan porque su cultura no acompaña lo que quieren lograr. Ahí es donde RR.HH. tiene un rol clave: asegurar coherencia entre lo que la empresa dice y lo que realmente hace.

Cuando RR.HH. no está en la mesa, esa conversación no ocurre

RR.HH. necesita prepararse para ese lugar:

Entender el negocio.

Leer un estado de resultados.

Saber dónde impacta la rotación o la baja productividad.

Y poder armar un caso que tenga sentido para un CEO.

Ser parte de la decisión y construir resultados que funcionen para el negocio y las personas.

Lo que define el futuro de la organización

Las organizaciones que logran sostener crecimiento en el tiempo tienen algo en común: alguien decidió gestionar a las personas con el mismo nivel de seriedad con el que gestiona las finanzas, a sus clientes o la estrategia.

Y eso también exige algo claro del otro lado: los profesionales de RR.HH. tienen que prepararse para ese lugar. Porque gestionar bien a las personas es parte del negocio.

RR.HH. no define la estrategia. Pero sin RR.HH. la estrategia no se ejecuta.

*Gerente de Consultoría | Jobs