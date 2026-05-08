Menos peso, más goles: así es un insólito torneo de fútbol en Houston

¿Puede un equipo de fútbol empezar un juego con once goles a favor? En un torneo en el sur de Estados Unidos, la escuadra que más perdió peso antes del partido adelanta el marcador sin haber tocado aún el balón.

Mientras Houston se prepara para albergar siete partidos del Mundial, en el sur de esta ciudad texana equipos aficionados llenan los campos de fútbol 5. Entre ellos hay unos que no solo compiten contra el rival, sino también contra la balanza.

“Cuando me uní a este grupo, pensé: ‘A ver en qué equipo me toca’. Me pusieron en el equipo rojo, y no quería decirle el nombre a nadie, porque se llama O.B.City [que alude a obesidad, en español]. Me sorprendí pero ahora me parece gracioso y lo disfruto”, cuenta Alberto Escalante, de 28 años.

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Alberto subió de peso después de un accidente automovilístico que lo dejó temporalmente paralizado. Tras su recuperación se sumó al programa Man v Fat Soccer (Hombre vs Grasa) y en los últimos tres meses perdió 15 kilos de los 168 con los que llegó.

“Lo puedo notar, no necesariamente en mi físico aún, pero sí en mi vida diaria, no estoy tan cansado y agitado como antes, y controlo mi alimentación”, relata.

Es martes por la noche y sus rivales comienzan a llegar. Los Porcinos, con camiseta rosa similar a la del Inter Miami de Lionel Messi, calientan. The Big Bananas, de amarillo, prueban tiros al arco mientras que Heavy Touch F.C. aguarda su momento.

Unos metros más allá tocan el balón los muchachos del AFC Thickmond, una deformación del AFC Richmond, equipo ficción de la serie Ted Lasso. [Thick, grueso en español].

También está listo el MSG, siglas en inglés para glutamato monosódico, potenciador del sabor de las comidas. Eso sí, antes de entrar al campo, hay un requisito indispensable: subirse a la balanza.

Menos peso, más goles

MAN v FAT Soccer premia a sus miembros no solo por su desempeño en el terreno sino por llevar una alimentación saludable para combatir la obesidad, una de las mayores crisis de salud pública mundial, según la OMS.

Nacido en Reino Unido, este programa logró acogida en Estados Unidos en medio de un auge por el fútbol que desplazó en preferencias al béisbol y ocupa el tercer lugar entre los favoritos, después del fútbol americano y el básquet, según un reporte de Ampere Analysis publicado por The Economist a fines del 2025.

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“Los chicos pueden sumar puntos de distintas maneras, no solo por lo que hacen en el campo. Si logran bajar de peso continuamente, seguir su dieta y el programa de pérdida de peso, pueden contribuir al éxito y la victoria de su equipo”, explica Zachary Beardsley, entrenador del programa en Houston.

“Si bajas de peso con respecto a la semana anterior, eso se traduce en medio gol por miembro del equipo que baja de peso”, agrega.

“Si la mitad del equipo no se pesa y no cumple con lo que debe, esto afecta seriamente en el campo. Por ejemplo, la semana pasada ya íbamos perdiendo 11-0 antes de que empezara el partido, debido al control de peso y demás. Así que influye muchísimo”, cuenta Roberto Rodríguez, de 28 años, portero de Los Porcinos. Llegó con 134 kilos y ya perdió 24.

Cameron Roberts, de 36 años, ha perdido 31 kilos y ahora pesa 116. De padres ingleses, espera viajar a Dallas a ver el partido de Inglaterra contra Croacia. “En este grupo todos están empezando a sentir la emoción. Es un grupo muy internacional así que tenemos algunas rivalidades divertidas en los chats grupales”, explica.

El entrenador Beardsley dice estar sorprendido de ver “la pasión que siente la gente aquí en Estados Unidos por el fútbol y que se haya vuelto tan popular”. Y lo ve semana a semana, en un duelo donde también se pierde para ganar.