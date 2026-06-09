Estilo de vida
09 de junio de 2026 a la - 09:57

Trucos caseros: ¿para qué sirve mezclar café con cáscara de huevo?

Mezcla de café con cáscara de huevo.
Mezcla de café con cáscara de huevo.Vladyslav Varshavskiy

No es una receta ni un “hack” para el desayuno: mezclar posos de café con cáscara de huevo es un truco doméstico con dos efectos útiles —químico y agrícola— que puede ayudar a tu compost y a la salud del suelo, si se prepara bien.

Por ABC Color

La cáscara de huevo está compuesta en gran parte por carbonato de calcio. Aporta calcio y tiende a amortiguar la acidez del entorno con el tiempo. No funciona como una pastilla efervescente ni “corrige” el pH de un día para otro; su efecto es gradual, especialmente cuando la cáscara está bien triturada. Los posos de café usados, en cambio, aportan materia orgánica y nitrógeno (más útil en compost que como “fertilizante directo” en maceta).

En mezcla, el café suma alimento para la vida microbiana y la cáscara añade minerales y un pequeño efecto tampón.

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El uso agrícola: compost casero y suelos más “esponjosos”

En huertas, canteros o macetas, esta mezcla se usa para mejorar la estructura del suelo y apoyar el crecimiento a largo plazo. El calcio es especialmente apreciado en cultivos como tomates o locotes, donde una carencia puede asociarse a problemas fisiológicos.

Desde la pandemia y en la actualidad, actividades como la jardinería han ayudado a desestresar a muchas personas.
Concepto de jardinería.

En compost, la dupla funciona bien porque equilibra materiales: el café aporta una fracción “verde” (más nitrogenada) y la cáscara agrega mineralidad y textura. El resultado puede ser un compost más completo y un sustrato menos propenso a compactarse.

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Cómo prepararlo sin complicarte

Para que sirva de verdad, la cáscara necesita secarse y triturarse: cuanto más fina, más útil. Podés enjuagarla, dejarla secar (o darle unos minutos de horno suave), y luego romperla hasta dejarla casi como arena. Los posos, mejor ya usados y, si están muy húmedos, dejarlos orear para evitar moho.

Después, mezclalos y usalos en pequeñas cantidades: incorporados al compost, o integrados al sustrato (no como “alfombra” superficial).

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El segundo uso estrella: limpieza

La dupla (bien seca) también puede servir como abrasivo suave para fregar ollas o bandejas sin recurrir a productos agresivos.