Trucos caseros: ¿para qué sirve mezclar café con cáscara de huevo?

La cáscara de huevo está compuesta en gran parte por carbonato de calcio. Aporta calcio y tiende a amortiguar la acidez del entorno con el tiempo. No funciona como una pastilla efervescente ni “corrige” el pH de un día para otro; su efecto es gradual, especialmente cuando la cáscara está bien triturada. Los posos de café usados, en cambio, aportan materia orgánica y nitrógeno (más útil en compost que como “fertilizante directo” en maceta).

En mezcla, el café suma alimento para la vida microbiana y la cáscara añade minerales y un pequeño efecto tampón.

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El uso agrícola: compost casero y suelos más “esponjosos”

En huertas, canteros o macetas, esta mezcla se usa para mejorar la estructura del suelo y apoyar el crecimiento a largo plazo. El calcio es especialmente apreciado en cultivos como tomates o locotes, donde una carencia puede asociarse a problemas fisiológicos.

En compost, la dupla funciona bien porque equilibra materiales: el café aporta una fracción “verde” (más nitrogenada) y la cáscara agrega mineralidad y textura. El resultado puede ser un compost más completo y un sustrato menos propenso a compactarse.

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Cómo prepararlo sin complicarte

Para que sirva de verdad, la cáscara necesita secarse y triturarse: cuanto más fina, más útil. Podés enjuagarla, dejarla secar (o darle unos minutos de horno suave), y luego romperla hasta dejarla casi como arena. Los posos, mejor ya usados y, si están muy húmedos, dejarlos orear para evitar moho.

Después, mezclalos y usalos en pequeñas cantidades: incorporados al compost, o integrados al sustrato (no como “alfombra” superficial).

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El segundo uso estrella: limpieza

La dupla (bien seca) también puede servir como abrasivo suave para fregar ollas o bandejas sin recurrir a productos agresivos.