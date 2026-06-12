¿Para qué sirve el ajo en alcohol?: remedio casero barato y fácil de preparar

El “ajo en alcohol” suele ser un macerado (o tintura casera) donde los compuestos del ajo —incluida la alicina, asociada a actividad antimicrobiana en estudios de laboratorio— pasan al líquido. El alcohol, por su parte, ya es un desinfectante conocido. La mezcla no es magia, pero puede tener usos prácticos y baratos si se aplica con criterio.

Usos caseros más comunes del ajo en alcohol

Se usa sobre todo para friegas: masajes en zonas de contracturas leves, sensación de piernas cansadas o molestias musculares posteriores al ejercicio.

El alcohol aporta efecto “frío” y evaporación rápida; el ajo suma olor… y, en algunos casos, irritación (de ahí que algunas personas sientan “que funciona”).

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También aparece como limpiador puntual en casa (por ejemplo, para quitar olor o “dar una pasada” en superficies). Aun así, para desinfectar de verdad, suele ser más fiable un alcohol 70% usado correctamente, sin recetas intermedias.

Y sí: hay quien lo emplea como repelente casero. El olor fuerte puede ayudar en situaciones puntuales, pero su eficacia es irregular y no reemplaza repelentes aprobados si hay mosquitos y riesgo de picaduras.

Cómo preparar ajo en alcohol (receta simple y barata)

En un frasco limpio, colocá 5–6 dientes de ajo pelados y apenas machacados. Cubrí con 200 mililitros de alcohol etílico 70° (o vodka/aguardiente). Tapá, dejá 7–10 días en un lugar oscuro, agitándolo una vez al día. Colá y guardá en botella oscura, rotulada con fecha.

Para uso externo, mucha gente lo aplica diluido 1:1 con agua y hace una prueba en un área pequeña de la piel.

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Precauciones que suelen omitirse y son clave

El ajo puede causar dermatitis o quemaduras químicas si se deja mucho tiempo o se usa concentrado.

Evitá usarlo en heridas, mucosas, ojos o piel recién afeitada. No es una buena idea para “curar” hongos severos, infecciones, acné inflamado o dolor intenso: ahí conviene consultar y optar por un tratamiento específico.

Sobre tomarlo: las tinturas caseras para ingerir tienen dosis inciertas y pueden irritar el estómago. Además, el ajo puede interactuar con anticoagulantes/antiagregantes y aumentar riesgo de sangrado; precaución especial en embarazo, gastritis o antes de cirugías. Ante duda, acudir al médico o farmacéutico.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto dura? Bien cerrado y en la oscuridad, suele aguantar meses, pero si cambia de olor “raro”, color extraño o aparece turbidez inusual, descartalo.

¿Sirve para el oído o muelas? Es un uso popular, pero no se recomienda: puede irritar y retrasar el tratamiento correcto.

¿Mancha o deja olor? Olor, casi seguro; mancha menos si se diluye y se usa poca cantidad, pero probalo antes en ropa o telas.