Estilo de vida
25 de abril de 2026 - 06:00

Cansancio crónico vs. flojera: cómo identificar cuándo tu cuerpo necesita ayuda

¿Flojera o cansancio?
¿Flojera o cansancio?Shutterstock

Sentirse sin energía puede ser normal después de una semana intensa, pero cuando el cansancio se instala como inquilino fijo conviene mirarlo de cerca. Estas son algunas claves simples para distinguir “no tengo ganas” de “algo no está bien”.

Por ABC Color

No es lo mismo “no quiero” que “no puedo”: la flojera suele aparecer ante tareas poco atractivas y mejora con un empujón: cambiás de plan, te motivás, descansás una noche y volvés. El cansancio crónico, en cambio, se parece más a caminar con el celular en 1% todo el día: cualquier cosa te drena, incluso lo que antes disfrutabas.

¿Flojera o cansancio?
¿Flojera o cansancio?

Si hoy te regalaran tu plan favorito —comida rica, serie, cita, juego, salida—, ¿te levantarías con ganas o igual te pesa el cuerpo? Si la respuesta a esto es “igual no”, no es un buen indicio para seguir culpándote.

Señales de que no es flojera

El cansancio que merece atención médica suele traer compañía.

¿Flojera o cansancio?
¿Flojera o cansancio?

Por ejemplo:

  • Dura más de 2–4 semanas o vuelve en ciclos sin razón clara.
  • Dormís y no recuperás (te levantás “como si no”).
  • Baja tu rendimiento: memoria floja, concentración de mosquito, irritabilidad.
  • Síntomas físicos: palpitaciones, falta de aire, mareos, dolor muscular, cefaleas nuevas, molestias digestivas persistentes.
  • Cambios de ánimo: apatía, ansiedad, tristeza o pérdida de interés (a veces el cansancio es la cara “aceptable” de la depresión).

Causas frecuentes y tratables: falta de sueño real, anemia o ferritina baja, alteraciones tiroideas, déficit de B12, diabetes, infecciones, efectos de medicamentos, consumo de alcohol, apnea del sueño (ronquidos + somnolencia diurna), estrés sostenido o burnout.

“Estoy cansado todo el tiempo”: mini chequeo en 60 segundos

¿Flojera o cansancio?
¿Flojera o cansancio?

Sirve ordenar datos:

1) Inicio: ¿cuándo empezó y qué cambió (trabajo, duelo, horarios, medicación)? 2) Sueño: ¿cuántas horas reales y con qué calidad? ¿roncás?

3) Energía: del 1 al 10, ¿cómo estás al despertar y a media tarde?

4) Recuperación: ¿un fin de semana tranquilo te mejora o no mueve la aguja?

5) Señales del cuerpo: ¿hay dolor, fiebre, pérdida de peso, falta de aire? Si te cuesta responder, no es que “no prestás atención”: es que tu cuerpo necesita registro.

Un diario de 7 días (sueño, comidas, cafeína, alcohol, estrés, energía) suele aclarar patrones.

Cuándo pedir ayuda médica

Consultá en atención primaria si el cansancio interfiere con tu vida (trabajo, estudio, relaciones) o se mantiene pese a dormir y bajar el ritmo.

¿Flojera o cansancio?
¿Flojera o cansancio?

Y andá a urgencias/guardia si aparece: dolor de pecho, desmayo, falta de aire intensa, debilidad súbita, confusión, fiebre alta persistente, sangre en heces/vómito, pérdida de peso sin explicación o ideas de autolesión.

Hacks realistas mientras pedís turno

Pequeños cambios que suelen mejorar energía:

  • Luz y movimiento temprano: 10–15 minutos de caminata suave al aire libre.
  • Cafeína con horario: evitá después del mediodía si dormís mal.
  • Comidas “anti siesta”: más proteína y fibra, menos picos de azúcar.
  • Regla 2×2: dos pausas de 2 minutos al día para respirar, estirar y soltar mandíbula/hombros (sí, eso también cansa).
  • No negocies el sueño: acostarte 30–60 minutos antes puede rendir más que “motivarte”.