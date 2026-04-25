Cansancio crónico vs. flojera: cómo identificar cuándo tu cuerpo necesita ayuda

No es lo mismo “no quiero” que “no puedo”: la flojera suele aparecer ante tareas poco atractivas y mejora con un empujón: cambiás de plan, te motivás, descansás una noche y volvés. El cansancio crónico, en cambio, se parece más a caminar con el celular en 1% todo el día: cualquier cosa te drena, incluso lo que antes disfrutabas.
Si hoy te regalaran tu plan favorito —comida rica, serie, cita, juego, salida—, ¿te levantarías con ganas o igual te pesa el cuerpo? Si la respuesta a esto es “igual no”, no es un buen indicio para seguir culpándote.
Lea más: Tiroides en modo lento o en turbo: diferencias entre hipotiroidismo e hipertiroidismo
Señales de que no es flojera
El cansancio que merece atención médica suele traer compañía.
Por ejemplo:
- Dura más de 2–4 semanas o vuelve en ciclos sin razón clara.
- Dormís y no recuperás (te levantás “como si no”).
- Baja tu rendimiento: memoria floja, concentración de mosquito, irritabilidad.
- Síntomas físicos: palpitaciones, falta de aire, mareos, dolor muscular, cefaleas nuevas, molestias digestivas persistentes.
- Cambios de ánimo: apatía, ansiedad, tristeza o pérdida de interés (a veces el cansancio es la cara “aceptable” de la depresión).
Causas frecuentes y tratables: falta de sueño real, anemia o ferritina baja, alteraciones tiroideas, déficit de B12, diabetes, infecciones, efectos de medicamentos, consumo de alcohol, apnea del sueño (ronquidos + somnolencia diurna), estrés sostenido o burnout.
Lea más: Ansiedad: cómo identificar los síntomas físicos que tu cuerpo manifiesta
“Estoy cansado todo el tiempo”: mini chequeo en 60 segundos
Sirve ordenar datos:
1) Inicio: ¿cuándo empezó y qué cambió (trabajo, duelo, horarios, medicación)? 2) Sueño: ¿cuántas horas reales y con qué calidad? ¿roncás?
3) Energía: del 1 al 10, ¿cómo estás al despertar y a media tarde?
4) Recuperación: ¿un fin de semana tranquilo te mejora o no mueve la aguja?
5) Señales del cuerpo: ¿hay dolor, fiebre, pérdida de peso, falta de aire? Si te cuesta responder, no es que “no prestás atención”: es que tu cuerpo necesita registro.
Un diario de 7 días (sueño, comidas, cafeína, alcohol, estrés, energía) suele aclarar patrones.
Cuándo pedir ayuda médica
Consultá en atención primaria si el cansancio interfiere con tu vida (trabajo, estudio, relaciones) o se mantiene pese a dormir y bajar el ritmo.
Y andá a urgencias/guardia si aparece: dolor de pecho, desmayo, falta de aire intensa, debilidad súbita, confusión, fiebre alta persistente, sangre en heces/vómito, pérdida de peso sin explicación o ideas de autolesión.
Lea más: El cuerpo también llora: cómo el estrés y la tristeza impactan tu salud física
Hacks realistas mientras pedís turno
Pequeños cambios que suelen mejorar energía:
- Luz y movimiento temprano: 10–15 minutos de caminata suave al aire libre.
- Cafeína con horario: evitá después del mediodía si dormís mal.
- Comidas “anti siesta”: más proteína y fibra, menos picos de azúcar.
- Regla 2×2: dos pausas de 2 minutos al día para respirar, estirar y soltar mandíbula/hombros (sí, eso también cansa).
- No negocies el sueño: acostarte 30–60 minutos antes puede rendir más que “motivarte”.