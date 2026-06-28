Qué cenar para dormir mejor: alimentos que favorecen el descanso

Sin convertir la mesa en un “tratamiento”, ciertos hábitos y alimentos tienden a favorecer un descanso más estable, como por ejemplo los alimentos ricos en magnesio.

Magnesio en el plato: aliado potencial contra el insomnio

Entre los nutrientes más citados por especialistas cuando se habla de relajación muscular y función nerviosa está el magnesio.

En la cena, suele ser fácil sumarlo con ingredientes cotidianos como espinacas y otras hojas verdes, legumbres (lentejas, garbanzos), frutos secos y semillas (almendras, calabaza, sésamo), avena, cacao puro y aguacate.

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La clave es integrarlos en preparaciones ligeras para no compensar con exceso de calorías o grasas.

Cenas ligeras y sabrosas para dormir sin pesadez

La regla práctica es optar siempre por porciones moderadas, proteína fácil de digerir y verduras cocidas o en crema.

Funcionan muy bien combinaciones como una tortilla de espinacas, un bowl de yogur natural con avena y banana si se tolera bien, una sopa de verduras con un huevo poché, o pescado al horno con calabaza y un chorrito de aceite de oliva.

Para muchos, lo que más ayuda no es “comer perfecto”, sino comer simple y temprano.

Infusiones para relajarse antes de acostarse

Antes de dormir, las opciones sin cafeína suelen ser las más recomendadas: manzanilla, tilo, melisa, lavanda o pasiflora.

Tomarlas tibias y en poca cantidad puede ayudar a crear un ritual de cierre del día. Si te levantás a orinar por la noche, conviene evitar tazas muy grandes.

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Té, café y mate: cuándo conviene evitarlos

La cafeína puede permanecer horas en el organismo. Como pauta general, muchas personas duermen mejor si la evitan al menos 6–8 horas antes de acostarse (y algunas necesitan más).

Ojo con el “té” por la noche: el té negro y el té verde suelen aportar cafeína, y el mate también.

Lo que conviene evitar en la cena si quieres dormir mejor

Cenas muy grasas, ultraprocesados, comidas muy saladas y postres muy azucarados tienden a asociarse con peor descanso en quienes son sensibles.

También conviene vigilar el alcohol: puede dar somnolencia inicial, pero fragmenta el sueño y favorece despertares.

Picante, dulce o muy abundante: cómo afecta cada opción

El picante puede empeorar el reflujo y elevar la temperatura corporal; lo dulce puede provocar subidas y bajadas de glucosa con despertares; y lo abundante alarga la digestión y aumenta la probabilidad de acidez o sueño inquieto.

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Si hay antojo, suele funcionar mejor una porción pequeña y temprana.

Pero uno de los fallos más comunes sigue siendo cenar demasiado tarde o “a lo grande” (especialmente con alcohol o postre). El cuerpo se va a la cama todavía en modo digestión: con más reflujo, más calor y claro, más interrupciones.

Si el insomnio persiste aún con estas sencillas pautas, es recomendable consultarlo con un profesional de salud para descartar causas médicas o del sueño.