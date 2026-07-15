Dieta y acidez: alimentos que ayudan a aliviar el ardor estomacal

La acidez suele colarse en rutinas comunes: comer rápido, saltear comidas y compensar con un plato grande, o sostener la tarde a café. En términos neurofisiológicos, el estrés activa el sistema simpático y puede aumentar la sensibilidad del esófago: no siempre hay “más ácido”, pero se siente más.

A eso se suma un factor conductual: cuando comemos distraídos (pantalla, reuniones), masticamos menos y tragamos más aire, lo que aumenta la distensión gástrica y facilita el reflujo.

Lea más: ¿Dientes vs. dieta? Alimentos que actúan como “detergentes” naturales

Alimentos que tienden a calmar el ardor

Cuando el problema es el reflujo, la clave es reducir la presión sobre el estómago, favorecer el vaciado gástrico y evitar irritantes. Por eso suelen ayudar:

Los cereales integrales suaves como la avena y el arroz: aportan fibra que “acompaña” el contenido gástrico y, en muchas personas, reduce episodios al evitar comidas muy grasas o muy azucaradas.

Las verduras (zapallo, zanahoria, papa, brócoli, chauchas) suelen ser bien toleradas porque tienen baja acidez y buena densidad de agua y fibra.

Entre las frutas, suelen funcionar las no cítricas: banana, manzana, pera o melón. No “apagan” el ácido, pero suelen irritar menos que naranja o pomelo y ayudan a armar colaciones que eviten llegar con hambre extrema.

Lea más: El motivo real por el que muchos cocineros le ponen azúcar a la salsa de tomate

Como proteínas, mejor magras (pollo, pescado, legumbres bien cocidas) y cocciones simples: el exceso de grasa retrasa el vaciado gástrico y puede favorecer el retorno del contenido.

Algunas personas encuentran alivio con jengibre en infusión o en comidas, asociado en estudios a efectos sobre náuseas y motilidad, aunque su tolerancia es individual.

Lea más: ¿Aliento a ajo? Cinco remedios naturales y efectivos para neutralizar el olor

¿La leche corta la acidez? A veces alivia por minutos, pero en algunas personas la grasa y ciertas proteínas pueden empeorar después.

¿Y el yogur? Si es descremado y sin azúcar, puede tolerarse mejor; si empeora, conviene evitarlo.