Estilo de vida
20 de julio de 2026 a la - 15:32

Precauciones al usar remedios caseros: cuándo pueden ayudar y cuándo representan un riesgo

Joven bebe una infusión.
Joven bebe una infusión.Shutterstock

Algunos remedios caseros pueden acarrear riesgos significativos. Desde efectos secundarios en plantas medicinales hasta interacciones con medicamentos, por lo que entender sus límites es crucial para la salud.

Por ABC Color

Los remedios caseros cumplen una función emocional: dan sensación de control cuando el malestar aparece en horarios imposibles, con turnos lejanos o con la culpa de “exagerar”. La psicología del comportamiento lo explica como búsqueda de alivio inmediato: si una infusión o un ungüento ya “sirvió una vez”, el cerebro aprende esa asociación y la repite (refuerzo).

Concepto de remedio casero.
Concepto de remedio casero.

El problema es que el cuerpo no siempre responde igual: cambia la causa del síntoma, la dosis y el contexto (estrés, sueño, alimentación, otros fármacos).

¿Los remedios caseros son seguros?

A veces sí, sobre todo cuando se trata de medidas de bajo riesgo (hidratación, reposo, calor local moderado) y cuadros leves.

Concepto de remedio casero de hierbas.
Concepto de remedio casero de hierbas.

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Pero “casero” no significa “inofensivo”: la seguridad depende de qué sustancia es, cuánta, por cuánto tiempo y en quién (embarazo, infancia, adultos mayores, enfermedades crónicas).

Qué riesgos tienen las plantas medicinales

Las plantas medicinales tienen compuestos activos; por eso pueden ayudar y también provocar efectos secundarios.

Entre los riesgos más comunes están las alergias, la irritación gástrica, la baja o suba de presión, la somnolencia y la toxicidad hepática o renal en usos prolongados o concentrados.

Hierbas.
Hierbas.

Además, hay un riesgo silencioso: la transmisión oral de “recetas” sin control de identidad de la planta, parte usada y preparación, algo frecuente cuando se compran yuyos sueltos o se mezclan varios.

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¿Puedo combinar remedios caseros con medicamentos?

Sí puede haber combinaciones posibles, pero también interacciones: algunas hierbas potencian o reducen el efecto de anticoagulantes, sedantes, antidepresivos, fármacos para la presión o la diabetes.

El mecanismo suele ser farmacológico: compiten por enzimas del hígado, alteran la coagulación o modifican la absorción.

Cuando ir al médico no puede esperar

Conviene no demorar si hay fiebre alta persistente, dolor intenso o localizado, dificultad para respirar, deshidratación, sangre (en vómito, orina o materia fecal), desmayo, síntomas neurológicos, empeoramiento rápido, o si el cuadro dura más de 48–72 horas sin mejora.

También si hay embarazo, lactancia, infancia, inmunosupresión o enfermedad crónica. En esos casos, el costo de esperar suele ser mayor que el de consultar en un centro de salud u hospital.

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¿Los productos naturales tienen efectos secundarios?

Sí. “Natural” describe origen, no seguridad. Un producto puede ser natural y aun así causar somnolencia, diarrea, taquicardia, fotosensibilidad, hipertensión o daño hepático según la sustancia y la dosis.

Por eso, si elegís usar un remedio casero, el punto no es la culpa sino la información: identificar qué es, evitar mezclas, y avisar siempre al profesional de salud qué tomaste.