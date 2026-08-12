Día Internacional de los Zurdos: cuándo es y por qué se celebra

La jornada se popularizó a partir de iniciativas como la del Left-Handers Club en el Reino Unido, que en los años 90 impulsó campañas para llamar la atención sobre las dificultades cotidianas y los prejuicios asociados a usar la mano izquierda.

¿Por qué algunas personas son zurdas y por qué hay menos zurdos que diestros?

La ciencia coincide en que la zurdera no tiene una sola causa. Intervienen factores biológicos y del desarrollo, y también influyó durante décadas la presión cultural para “corregir” la mano dominante, lo que pudo reducir el número de zurdos declarados en generaciones anteriores.

Aun así, incluso en sociedades sin esa presión, la proporción suele mantenerse en torno a un 10% de la población.

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Una explicación evolutiva plausible es el “equilibrio de minoría”: ser zurdo podría aportar ventajas en ciertos contextos (por ejemplo, competencia física), pero no tanto como para convertirse en la norma. El resultado: una minoría relativamente estable.

¿Los zurdos tienen un cerebro diferente?

Más que un “cerebro distinto”, lo que muestran estudios de neuroimagen es una organización de la lateralidad algo más variable.

En promedio, el lenguaje se localiza en el hemisferio izquierdo tanto en diestros como en zurdos, pero entre quienes son zurdos hay más probabilidad de distribución bilateral o mayor participación del hemisferio derecho en algunas tareas.

Esto no implica superioridad ni déficit por sí mismo, sino diversidad en cómo el cerebro reparte funciones.

¿Ser zurdo es genético?

La evidencia sugiere que sí hay componente genético, pero no existe “el gen de la zurdera”.

Los estudios de familias y gemelos apuntan a una heredabilidad moderada y a un rasgo poligénico, donde influyen muchos genes con efectos pequeños, además del entorno prenatal y factores del desarrollo temprano.

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¿Los zurdos son más inteligentes? ¿Tienen ventajas?

En inteligencia general, los metaestudios no sostienen que los zurdos sean “más” inteligentes de forma consistente: las diferencias promedio tienden a ser pequeñas o nulas.

Donde sí se han observado ventajas puntuales es en deportes interactivos (tenis, boxeo, esgrima), donde la rareza puede descolocar a rivales menos acostumbrados.

En la vida diaria, la “ventaja” suele depender del contexto; también enfrentan desventajas prácticas por el diseño de herramientas, pupitres o tijeras.

¿Se puede saber si un bebé será zurdo?

Solo con probabilidades. Algunas investigaciones han encontrado señales tempranas, incluso en el útero (como preferencia por succionar un pulgar), pero la dominancia manual se consolida gradualmente y suele estabilizarse mejor entre los 3 y 5 años. Antes de eso, es común que los niños alternen manos.

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En síntesis, ser zurdo es una combinación de biología y desarrollo, con matices culturales. Y el 13 de agosto funciona como recordatorio: la diferencia existe, no es anomalía, y merece un entorno pensado para todos.