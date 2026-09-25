Cómo hablar con alguien con depresión: qué decir y qué conviene evitar.

La depresión puede afectar el sueño, la energía, la concentración y la capacidad de iniciar tareas básicas. Por eso, cuando una persona se aísla o parece distante, insistir en que “ponga de su parte” suele aumentar la culpa en lugar de generar alivio.

Qué decir a alguien con depresión

La ayuda más útil no empieza con una solución, sino con una presencia concreta. Frases como “No tenés que explicarme todo; estoy acá para escucharte” o “Noté que estás más apagado/a y me importa saber cómo estás” abren una puerta sin exigir una respuesta inmediata.

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También sirve validar sin dramatizar: “Tiene sentido que te esté costando”, “No parece fácil llevar esto solo/a” o “No sé exactamente cómo se siente, pero quiero acompañarte”. Validar no significa confirmar que todo está perdido; significa reconocer que el malestar es real.

La psicología clínica señala que la depresión suele ir acompañada de pensamientos negativos sobre uno mismo, el futuro y las relaciones. En ese contexto, propuestas pequeñas y específicas pueden resultar más accesibles que un “avisame si necesitás algo”. Por ejemplo: “¿Te parece si mañana te llevo comida?”, “¿Querés que caminemos diez minutos?” o “Puedo acompañarte a pedir turno con un profesional”.

Qué conviene evitar

Frases habituales como “tenés que ponerle ganas”, “hay personas peor que vos” o “salí y distraete” pueden sonar bienintencionadas, pero reducen un problema de salud mental a una decisión individual. La comparación suele alimentar la vergüenza: la persona no solo se siente mal, sino que puede sentir que no tiene derecho a sentirse así.

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Tampoco ayuda prometer certezas, como “todo va a estar bien”, ni buscar una causa rápida: “es por el trabajo”, “es por esa relación”, “es porque no hacés ejercicio”. La depresión puede tener factores biológicos, psicológicos y sociales; encontrar una explicación única rara vez resuelve la conversación.

Otra reacción frecuente es transformar el diálogo en un interrogatorio: “¿Pero por qué?”, “¿Qué te pasó?”, “¿Desde cuándo?”. Es preferible dejar margen: “Si querés hablar, te escucho; si hoy no podés, puedo quedarme cerca igual”.

Cuando la persona habla de no querer vivir

Preguntar de forma directa y serena “¿Estás pensando en hacerte daño?” no instala la idea ni aumenta el riesgo. Puede permitir que la persona nombre algo que ya está sufriendo en silencio. Si dice que sí, no conviene dejarla sola, discutirle sus sentimientos ni prometer guardar el secreto.

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En una situación de riesgo inmediato, hay que contactar a emergencias locales, a una línea de prevención del suicidio o a un servicio de guardia, e involucrar a alguien de confianza. Acompañar no reemplaza el tratamiento: sostener el vínculo y facilitar el acceso a atención profesional pueden ser dos gestos decisivos.