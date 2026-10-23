Orforglipron: la pastilla de GLP-1 de la nueva era oral contra la obesidad

Orforglipón viene a derribar la creencia que estuvo vigente durante décadas en las que se “culpó” erróneamente al paciente por su exceso de peso, atribuyéndolo a una simple falta de autocontrol o fuerza de voluntad. Hoy la evidencia científica demuestra que la obesidad es una enfermedad biológica compleja y multifactorial, ante la cual las soluciones orales de última generación comienzan a ganar terreno.

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En este escenario irrumpe el orforglipron, cuyo nombre comercial es Orfoglip, desarrollado localmente por Laboratorios Eticos. Se trata de una pequeña molécula agonista del receptor GLP-1 que promete transformar la próxima década en el abordaje del sobrepeso y la obesidad. Esta nueva molécula no peptídica, permite su absorción completa por vía oral.

Sobre esta importante innovación tecnológica y sus ventajas prácticas, el Dr. Federico Fariña, especialista en diabetología y obesidad, destaca el impacto funcional del fármaco: “Orforglipron viene a romper toda esa regla porque no es un péptido; es resistente al ácido del estómago, se absorbe en su totalidad y empieza a actuar en todos los órganos que tienen receptores para GLP-1. Además es mucho más práctico: no requiere cadena de frío, no exige estar en ayunas y se puede tomar a cualquier hora con agua o con cualquier otro líquido, facilitando enormemente la adherencia al tratamiento”.

Paraguay, referente regional

El desarrollo de esta molécula cuenta con el máximo aval científico internacional tras superar las rigurosas fases de prueba y obtener la aprobación de entidades reguladoras como la FDA norteamericana y la EMA europea. A nivel local, Paraguay se convierte en un referente regional pionero en Sudamérica al producir este tratamiento bajo la estricta certificación de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa).

Laboratorios Eticos logró poner a disposición de la población esta terapia en julio, apenas meses después de su visto bueno en Estados Unidos. Con respecto a quiénes son candidatos para utilizar Orfoglip, el doctor aclara que está indicado para personas con sobrepeso u obesidad que buscan un tratamiento estructurado. No obstante, el especialista remarca que la medicación no actúa como una solución mágica aislada, sino dentro de una ruta médica clara que requiere la intervención conjunta de un equipo multidisciplinario.

Como todo fármaco con potente acción metabólica, existen criterios rigurosos de selección y contraindicaciones que deben ser evaluados antes de prescribirlo. El antecedente personal o familiar de carcinoma medular de tiroides constituye una contraindicación absoluta para su uso. Asimismo, existen contraindicaciones relativas como la presencia de litiasis vesicular o antecedentes de pancreatitis, mientras que durante las etapas de embarazo y lactancia su administración está rotundamente prohibida debido a la ausencia de evidencia de seguridad en gestantes y lactantes.

Los primeros resultados

Respecto al tiempo en que se observan los primeros resultados, el proceso sigue un esquema de titulación con dosis escalonadas mes a mes para asegurar una óptima tolerancia. El especialista indica que entre los dos y tres meses de tratamiento continuo ya se perciben transformaciones corporales y metabólicas muy significativas. Para el sexto mes, siempre que el paciente mantenga la adherencia integral, se experimenta un cambio radical en su composición corporal y salud general.

El Dr. Fariña detalla la importancia de la educación alimentaria durante el proceso: “Los efectos adversos son prevenibles; si el paciente consume ultraprocesados o comidas con exceso de grasa, el cuerpo reacciona eliminándolos rápidamente. Por eso recomendamos hidratación adecuada, consumo de fibra y no hacer ajustes de dosis por cuenta propia”.

Si un día el paciente olvida tomar su comprimido, no debe duplicar la dosis al día siguiente para no potenciar efectos adversos, ya que la titulación es progresiva”.

Uno de los hallazgos clínicos más relevantes y comentados de esta molécula es su potente impacto neurológico al reducir considerablemente el denominado food noise o ruido mental por la comida.

Esta sensación de estar pensando las 24 horas en comer se origina en el hipotálamo, centro donde se regulan la ansiedad, los antojos y los impulsos alimentarios. Orforglipron actúa como un modulador fisiológico y neuroprotector que apaga esa constante rumiación mental.

Al profundizar sobre el beneficio transformador de apagar el food noise, el Dr. Fariña ofrece una explicación reveladora sobre la tranquilidad cognitiva que experimentan los pacientes: a nivel del hipotálamo se liberan sustancias que producen ansiedad por la comida y antojos constantes; ese ruido constante de pensar todo el tiempo en comer se apaga con este tipo de medicamentos. Al regular los neurotransmisores a nivel cerebral, no solo ayuda a reducir los niveles de ansiedad y lograr el peso ideal, sino que abre líneas de investigación prometedoras para tratar conductas adictivas en la población, como la dependencia al tabaco o al alcohol.

“A la par del tratamiento farmacológico, la terapia exige sostener los pilares fundamentales del estilo de vida saludable: una nutrición equilibrada y el ejercicio físico constante”.

La función de Orfoglip no es suprimir agresivamente el apetito ni impedir que la persona se alimente, sino actuar como un modulador del hambre y la saciedad para facilitar elecciones conscientes, saludables y nutritivas.

Reducción del “food noise”: mejores elecciones

El “food noise” (o ruido mental por la comida) es un fenómeno neurológico y biológico que describe el pensamiento constante e intrusivo sobre la comida las 24 horas del día. No se trata de hambre fisiológica real, sino de un estado de rumiación mental en el que se suceden antojos, ansiedad e impulsos persistentes sobre qué o cuándo comer. Como explica el Dr. Federico Fariña, una vez que una idea sobre la comida se cruza en la mente, resulta casi imposible desalojarla hasta satisfacer lo que el cerebro exige.

Los fármacos agonistas del receptor GLP-1, como el orforglipron, ejercen una acción neuroprotectora y moduladora a nivel cerebral. En lugar de cortar drásticamente el apetito o impedir alimentarse, actúa como un regulador fisiológico del hambre y la saciedad que ayuda a realizar selecciones de alimentos más conscientes y nutritivas.

Al equilibrar la liberación de neurotransmisores en el hipotálamo, la molécula “apaga” de forma efectiva ese ruido mental persistente, reduciendo notablemente la ansiedad y los antojos. Esto le otorga al paciente mayor paz mental y estabilidad emocional frente a la comida.

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