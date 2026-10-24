Por qué las personas mayores sienten menos sed y cómo ayudarlas a hidratarse

Sentir sed depende de un sistema de alerta del cerebro. Cuando aumenta la concentración de sales en la sangre o baja el volumen de líquidos, receptores especializados envían señales al hipotálamo, que activa el impulso de beber.

Con el envejecimiento, esa respuesta puede ser menos intensa o aparecer más tarde. No significa que todas las personas mayores estén deshidratadas ni que dejen de necesitar agua: significa que el cuerpo puede avisar con menor claridad. Por eso, esperar a tener sed no siempre alcanza para mantener una hidratación adecuada.

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La rutina también puede apagar la señal

La hidratación cotidiana está atravesada por hábitos, autonomía y emociones. Una persona que evita tomar líquidos para no levantarse de noche al baño, por miedo a una pérdida de orina o por dificultades para caminar hasta la cocina puede reducir su consumo sin advertirlo.

También influyen problemas de memoria, depresión, aislamiento o cambios en las rutinas después de una internación, una mudanza o la pérdida de una pareja. En esos contextos, beber deja de ser algo automático —como servirse agua con las comidas— y pasa a requerir una decisión que puede quedar postergada.

Algunas dificultades físicas suman barreras: la boca seca, problemas dentales, dolor al tragar o la necesidad de ayuda para abrir una botella.

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Ciertos medicamentos, como diuréticos o laxantes, pueden modificar la eliminación de líquidos; otros pueden causar sequedad bucal. Nunca conviene suspenderlos sin indicación médica.

Por qué la deshidratación puede confundirse con “cosas de la edad”

El cansancio, el estreñimiento, el dolor de cabeza, la orina muy oscura, los mareos al levantarse o una debilidad inusual pueden relacionarse con una ingesta insuficiente de líquidos.

En adultos mayores, una deshidratación también puede expresarse como somnolencia, irritabilidad o confusión repentina, signos que a veces se atribuyen de forma automática al envejecimiento o al deterioro cognitivo.

La percepción de sed, entonces, no es un medidor perfecto. Observar cambios concretos en el comportamiento y en el estado físico suele ser más útil que insistir con una pregunta: “¿Tenés sed?”.

Cómo acompañar sin convertir el agua en una obligación

Ofrecer líquidos en momentos previsibles —al despertar, con las comidas, después de tomar medicación o al volver de una caminata— ayuda a que beber se integre a la rutina.

También puede ayudar tener un vaso visible y accesible, elegir bebidas que resulten agradables y sumar preparaciones con alto contenido de agua, como sopas, frutas o yogur.

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La cantidad adecuada no es igual para todos. Quienes tienen insuficiencia cardíaca, enfermedad renal u otra indicación de restricción de líquidos deben seguir el plan de su equipo de salud.

Si hay confusión súbita, desmayo, dificultad para mantenerse despierto, vómitos persistentes o muy poca orina, se requiere consulta médica urgente.