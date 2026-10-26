¿El té de manzanilla ayuda a dormir? Qué dice la evidencia

¿Para qué sirve el té de manzanilla antes de dormir?

La manzanilla se usa tradicionalmente para aliviar molestias digestivas leves y favorecer la relajación. Antes de acostarse, puede resultar útil si la tensión se expresa como malestar estomacal, sensación de inquietud o necesidad de bajar el ritmo después de una jornada intensa.

Su compuesto más estudiado es la apigenina, un flavonoide que podría interactuar con receptores cerebrales vinculados al ácido gamma-aminobutírico (GABA), un neurotransmisor relacionado con la reducción de la actividad neuronal.

Ese mecanismo ayuda a explicar por qué algunas personas perciben calma o somnolencia, pero la evidencia clínica disponible todavía es limitada y no permite equiparar una infusión con un medicamento para dormir.

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Los estudios sobre manzanilla y sueño muestran resultados modestos: puede mejorar la calidad subjetiva del descanso o reducir síntomas leves de ansiedad en ciertos grupos, pero no hay pruebas sólidas de que cure el insomnio ni de que garantice dormir más horas.

Por qué los especialistas en sueño valoran el ritual, más que la infusión

No existe un consenso que coloque a la manzanilla como el tratamiento favorito de los especialistas en sueño. De hecho, ante el insomnio crónico, la recomendación con mayor respaldo científico es la terapia cognitivo-conductual para insomnio (TCC-I), que trabaja pensamientos, horarios y asociaciones aprendidas con la cama.

Sin embargo, muchos profesionales sí reconocen el valor de una rutina breve y repetible antes de dormir. Preparar una bebida sin cafeína, alejarse de las pantallas y sentarse unos minutos sin exigencias puede funcionar como una señal conductual: el cerebro aprende que esa secuencia anticipa el descanso.

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La temperatura y el contexto también importan. Tomar una bebida caliente en un ambiente con luz tenue puede favorecer una transición más lenta desde la activación diaria. No es magia ni una “cura natural”: es una forma concreta de reducir estímulos y darle al cuerpo tiempo para cambiar de estado.

Cuándo conviene tener precaución

La manzanilla suele ser segura para la mayoría de los adultos en cantidades habituales, pero puede provocar reacciones alérgicas, especialmente en personas sensibles a plantas de la familia de las asteráceas, como ambrosía, crisantemos o margaritas.

También conviene consultar con un profesional si se toman anticoagulantes, sedantes u otros medicamentos de uso regular.

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Si la dificultad para dormir ocurre al menos tres noches por semana durante más de tres meses, o afecta el ánimo y el funcionamiento cotidiano, una taza de té puede acompañar la rutina, pero no debería retrasar una consulta médica.