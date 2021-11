Receta de sopa paraguaya para acompañar asados

Ingredientes para hacer sopa paraguaya

(Para 20 porciones)

1 kg de avatiku’i (harina de maíz)

6 huevos

150 cc de aceite

200 g de manteca

500 g de queso Paraguay

250 g de cebolla

Sal a gusto

Suero o leche (cantidad necesaria)

Cómo hacer sopa paraguaya

1. Cortar en rodajas la cebolla y rehogarla en el aceite con un poco de sal hasta que se vuelva transparente. Dejar enfriar.

2. Batir la manteca, agregarle los huevos de a uno y seguir batiendo.

3. Incorporar el queso Paraguay desmenuzado, sal a gusto, la harina de maíz cernida, alternando con la leche o suero, y por último, la cebolla rehogada. Mezclar bien y cargar en una asadera grande enmantecada y enharinada (o dos medianas).

4. Llevar al horno por 45 minutos aproximadamente hasta que la superficie se note dorada y la sopa esté cocinada.

Tip: por su contenido en ácidos grasos esenciales, la harina de maíz tiende a ponerse rancia en contacto con la luz solar o el calor. Cuando ocurre esto, no solamente pierde sus cualidades alimentarias sino que desarrolla mal olor y mal sabor. Es importante conservarla en recipientes bien cerrados y secos, en un lugar oscuro, protegido de la luz, y fresco. Incluso sería más recomendable mantenerla en la heladera. Dura 1 mes en el freezer; no se congela, pero mantiene así todas sus propiedades y sabor, y no se contamina con moho.

Por Chef Ana María Gómez Silgueira