Cinco desayunos diferentes para este fin de semana

Cuál es la mejor forma de incluir huevos en el desayuno

No te podés perder esta opción fácil y vistosa para un brunch especial. Consumir huevos al comienzo del día es siempre una buena idea, y combina muy bien con jamón y tomatitos cherry. Animate a preparar esta receta.

Una masa, varios rellenos posibles

Qué mejor que preparar una pila de crepes para toda la familia y que cada uno opte por su relleno preferido. Son perfectos para untar con mantequilla de maní, mermeladas, dulce de leche, y espolvorear con canela, semillas e incluir unas rodajas de fruta, como banana o manzana, y un toque de miel de abeja. ¡Una delicia!

Desayuno para cuando estás solo y sin ganas de algo muy elaborado

Muchas veces no tenemos ganas de invertir mucho tiempo en la cocina, pero eso no impide que disfrutemos de algo rico y novedoso. Las tortas en taza se han vuelto muy populares en los últimos años; es que son rápidas (se hacen en microondas), para una porción (no hay sobras), ¡y son riquísimas!

Los fines de semana son para darse el gusto

Quizás no se pueda con el ajetreo de la semana laboral, pero en los días de descanso siempre es bueno deleitarse con algo especial y reconfortante, como esta torta de café con maní y chocolate. Todos sus ingredientes te ayudarán a mejorar el humor y comenzar el día con una sonrisa.

¿Desayunar rollos de canela? ¡Es una excelente idea!

A los chicos les encantará. Los rollos de canela son geniales para acompañar el café o la chocolatada de la mañana en ocasiones especiales. Preparalos con antelación o un rato antes de consumirlos. Son suaves, esponjosos, y tu cocina quedará con un aroma encantador.

