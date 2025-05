Día Mundial del Cóctel: los cuatro cócteles imprescindibles que deberías saber hacer

Cómo hacer un mojito

El mojito es un cóctel clásico de origen cubano, refrescante y aromático, que combina cinco ingredientes básicos: ron blanco, azúcar (tradicionalmente azúcar de caña), lima (jugo y a veces trozos), hojas de menta o hierbabuena, agua con gas (soda); pero también se presenta con algunas variantes.

Es un trago famoso por su sabor equilibrado entre lo ácido, lo dulce y lo herbal, y es ideal para climas cálidos.

Si querés aprender a hacerlo como los mejores, seguí estos tips.

Cómo hacer whyscola

La Whyskolá (o Whiskola) es un cóctel mucho más sencillo que el mojito, y su nombre proviene de la combinación de whisky y cola (gaseosa de cola tipo Coca-Cola). Es una bebida muy popular en algunos contextos informales o juveniles, especialmente en reuniones o fiestas.

No suele llevar decoración ni técnica elaborada, y es una bebida de consumo rápido, sin pretensiones, similar a un cuba libre pero con whisky en lugar de ron. No dejes de probarla si aún no lo has hecho.

Cómo hacer un daiquiri

El daiquiri es un cóctel clásico de origen cubano, elegante en su sencillez y profundamente asociado con la historia de la coctelería caribeña. A diferencia del mojito o la whyskolá, el daiquiri es un cóctel más refinado, servido sin hielo en copa de cóctel.

Tiene algunas variantes, como el Daiquiri frozen (licuado con hielo, popularizado en Estados Unidos), y el Daiquiri de frutas (se le agregan frutas como frutilla, mango o piña).

El daiquiri original es seco, ácido y equilibrado, una mezcla minimalista que resalta la calidad del ron. Fue uno de los cócteles preferidos de Ernest Hemingway, quien incluso inspiró una variante sin azúcar conocida como Papa Doble.

Cómo hacer una caipirinha

La caipirinha es el cóctel nacional de Brasil, conocido por su sabor intenso, su preparación rústica y su vínculo con la cultura popular.

Comparte con el mojito y el daiquiri una base cítrica y azucarada, pero su carácter es más fuerte y terroso por el tipo de alcohol que utiliza. Es un trago que también tiene variantes con caña o vodka. Para aprender a hacer el clásico, seguí la receta que te mostramos.

