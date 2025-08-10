Cómo lograr verduras perfectas: los tiempos de cocción que necesitás saber

El arte de cocinar verduras al punto justo

Cuando cocinás verduras, mantener su firmeza puede ser todo un desafío. Unos minutos de más en la olla bastan para que pierdan textura y atractivo. Entender los tiempos de cocción de cada tipo de vegetal hace la diferencia entre un plato atractivo y otro sin vida.

Las verduras sobrecocidas no solo quedan blandas; también pierden colores vibrantes, nutrientes y sabor. Cocinarlas el tiempo justo permite preservar vitaminas, minerales y su aporte a la dieta diaria.

Lea más: Tempura japonesa: el arte crujiente que conquista paladares

Además, comerlas al dente las vuelve más satisfactorias y mejora la experiencia en cada bocado.

Tiempos recomendados para las verduras más comunes

Brócoli y coliflor: entre 3 y 5 minutos en agua hirviendo son suficientes para lograr una textura firme pero cocida.

Zanahorias: cortadas en rodajas, requieren 4 a 6 minutos. Si están enteras, el tiempo se extiende a unos 10 minutos.

Espárragos: con solo 2 a 4 minutos en agua o al vapor lográs un resultado crocante.

Arvejas: entre 2 y 3 minutos es lo ideal.

Papas: en cubos pequeños, las cocinás entre 8 y 12 minutos; enteras, aproximadamente 20 minutos.

Zapallo y calabaza: entre 7 y 10 minutos, dependiendo del tamaño del corte.

Espinaca y acelga: apenas 1 o 2 minutos bastan para que queden tiernas pero no pasadas.

Lea más: Así podés teñir pasta con vegetales: colores naturales y llenos de sabor

Consejos para conservar textura y color

Saltear verduras a fuego fuerte por pocos minutos ayuda a que mantengan crocancia.

Cocinarlas al vapor es otra técnica efectiva: minimizás el contacto con el agua y preservás sabor y nutrientes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Si hervís, conviene sumergirlas en agua con sal y, una vez listas, pasarlas por agua fría (baño de hielo) para detener la cocción y fijar los colores.

Lea más: Ramen, pho o laksa: claves para entender las diferencias y descubrir tu sopa ideal

Usar una sartén bien caliente o una olla amplia permite cocción uniforme. Los cortes parejos aseguran que todas las piezas estén listas al mismo tiempo, evitando que algunas queden deshechas y otras crudas.

Vigilá y probá para encontrar tu punto ideal

Más allá de las tablas, el punto perfecto depende del gusto personal y del uso que les des a las verduras en cada plato. Probar durante la cocción es la mejor manera de ajustar y encontrar esa textura que más disfrutás.