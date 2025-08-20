Gastronomía

Con esta receta podrás preparar el más delicioso pastrami que hayas probado

Si estás buscando carnes magras para tu dieta esta es la receta para vos. Es una excelente opción para comer al plato o bien en sándwich o snacks saludables.

Por ABC Color
08 de marzo de 2022 - 15:30
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Pastrami.
Pastrami.Shutterstock

Cómo hacer pastrami

Lea más: Día de las Papas Fritas: una receta potente para celebrar

Pastrami

  • Receta: Rumana

Ingredientes

  • 2 kilogramos de bife de carne con una tapa gruesa de grasa
  • 4 cucharadas de pimienta negra molida gruesa
  • 2 cucharadas de cilantro en polvo
  • 1 y ½ cucharadita de polvo de mostaza
  • 1 cucharada de azúcar morena
  • 1 cucharada de pimentón ahumado
  • 2 cucharaditas de ajo en polvo
  • 2 cucharaditas de cebolla en polvo
  • 2 cucharadas de humo líquido (opcional)

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar las especias y extender en una bandeja. Secar la carne con papel de cocina y luego hacerla rodar en la mezcla de especias, cubriendo bien todo. Espolvorearla con el humo líquido para que tenga sabor ahumado.
  2. Colocar la parte de la grasa de la carne hacia abajo y envolverla en una hoja grande de papel de aluminio. Repetir otra vez con otra hoja de papel de aluminio y girar la carne para que la tapa de grasa quede en la parte superior.
  3. Colocarla carne en la parrilla y cocinara fuego lento, durante 1 h y 40 minutos.
  4. Retirar la carne y mantenerla envuelta en el papel de aluminio. Dejarla enfriar y luego llevar a la heladera por más de 6 horas.
  5. Desenvolver la carne. Colocarla en la rejilla de una bandeja y hornearla por 30 minutosa 180 °C hasta que la corteza de especias esté lista.
  6. Retirar del horno, y cortarlo en rebanadas muy finas. El pastrami estará tierno.
  7. Para servir, colocarun poco de pastrami en un plato, verter un poco de los jugos de la cocción reservados, tapar y calentar en el microondas. Agregar una rodaja de queso suizoy servir con pepinillos en vinagre.

Lea más: Cómo hacer solomillo de cerdo al horno con salsa de uvas pasas: paso a paso infalible

Enlace copiado