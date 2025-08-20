Con esta receta podrás preparar el más delicioso pastrami que hayas probado

Cómo hacer pastrami
Pastrami
- Receta: Rumana
Ingredientes
- 2 kilogramos de bife de carne con una tapa gruesa de grasa
- 4 cucharadas de pimienta negra molida gruesa
- 2 cucharadas de cilantro en polvo
- 1 y ½ cucharadita de polvo de mostaza
- 1 cucharada de azúcar morena
- 1 cucharada de pimentón ahumado
- 2 cucharaditas de ajo en polvo
- 2 cucharaditas de cebolla en polvo
- 2 cucharadas de humo líquido (opcional)
Elaboración paso a paso
- Mezclar las especias y extender en una bandeja. Secar la carne con papel de cocina y luego hacerla rodar en la mezcla de especias, cubriendo bien todo. Espolvorearla con el humo líquido para que tenga sabor ahumado.
- Colocar la parte de la grasa de la carne hacia abajo y envolverla en una hoja grande de papel de aluminio. Repetir otra vez con otra hoja de papel de aluminio y girar la carne para que la tapa de grasa quede en la parte superior.
- Colocarla carne en la parrilla y cocinara fuego lento, durante 1 h y 40 minutos.
- Retirar la carne y mantenerla envuelta en el papel de aluminio. Dejarla enfriar y luego llevar a la heladera por más de 6 horas.
- Desenvolver la carne. Colocarla en la rejilla de una bandeja y hornearla por 30 minutosa 180 °C hasta que la corteza de especias esté lista.
- Retirar del horno, y cortarlo en rebanadas muy finas. El pastrami estará tierno.
- Para servir, colocarun poco de pastrami en un plato, verter un poco de los jugos de la cocción reservados, tapar y calentar en el microondas. Agregar una rodaja de queso suizoy servir con pepinillos en vinagre.