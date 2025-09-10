Halva: un dulce versátil de sésamo y su rica tradición en diversas culturas

Un nombre, muchas tradiciones

Halva es un término paraguas para dulces densos y fragantes que se preparan de maneras distintas según la región. En líneas generales hay dos grandes familias: la de semillas o pasta de sésamo (tahini), popular en países del Levante y del Mediterráneo oriental, y la de sémola tostada, extendida en Anatolia, los Balcanes y partes del sur de Asia.

La Enciclopedia Britannica define “halvah” como un dulce a base de harina o pasta de semillas con azúcar o miel, una descripción amplia que ayuda a entender su diversidad.

Qué hace único al halva de sésamo

El halva de tahini tiene una textura quebradiza y laminada que se desarma al corte. Esa estructura se logra al emulsionar tahini con un almíbar caliente cocido a punto alto.

Fuentes culinarias especializadas explican que el almíbar suele llevar azúcar y, a veces, glucosa o miel para controlar la cristalización.

El resultado es un dulzor intenso con notas de sésamo tostado, al que se le puede sumar pistachos, cacao o cardamomo.

Cómo hacer halva