Cociná Golabki al estilo tradicional polaco: ¡una experiencia gastronómica que tenés que probar!

Cómo hacer Golabki
Golabki
- Plato: Entrada
- Receta: polaca
- Para: 6–8 porciones
Ingredientes
- 1 repollo blanco grande (1,2–1,5 kilogramos)
- 500 gramos de carne picada mixta (cerdo y ternera; solo ternera o pavo también funcionan)
- 150 gramos de arroz de grano medio (crudo) o 200 gramos ya cocido
- 1 cebolla mediana, finamente picada
- 2 dientes de ajo, picados
- 1 zanahoria, rallada fina (opcional pero tradicional en muchas casas)
- 1 huevo
- 2–3 cucharadas de perejil o eneldo fresco, picado
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- Sal y pimienta negra al gusto
- 2–3 cucharadas de aceite
Para la salsa:
- 700 mililitros de tomate triturado
- 250–300 mililitros de caldo (de pollo o verduras) o agua
- 1 hoja de laurel
- 1 cucharadita de azúcar
- 2 cucharadas de crema agria o nata para cocinar (opcional)
- Eneldo adicional, sal y pimienta
Elaboración paso a paso
- Retirar el tronco central del repollo en forma de cono con un cuchillo pequeño.
- Blanquear en una olla grande con agua hirviendo con sal: sumergir 5–7 minutos, retirar, desprender las hojas externas que ya estén flexibles y volver a sumergir el repollo para seguir ablandando capas. Repetir hasta obtener 14–16 hojas grandes y manejables.
- Recortar con cuidado el nervio grueso de cada hoja para que se pueda enrollar sin romper.
- Enjuagar el arroz crudo y hervir 8–10 minutos en agua con sal hasta que esté “al dente”. Escurrir y dejar entibiar. (Si ya está cocido, simplemente desmenuzar con un tenedor).
- Sofreír la cebolla en 2 cucharadas de aceite a fuego medio hasta que esté transparente; añadir el ajo 30 segundos. Si se usa zanahoria, incorporar y saltear 2 minutos más.
- Mezclar en un bol grande carne, arroz, sofrito, huevo, hierbas, pimentón, sal y pimienta. La mezcla cocinada debe quedar húmeda pero firme. Probar el punto de sal con una pequeña porción salteada en la sartén.
- Colocar 2–3 cucharadas de relleno en la base de cada hoja. Plegar los laterales hacia el centro y enrollar firmemente desde la base hacia la punta, como un burrito. Reservar.
- Calentar 1 cucharada de aceite en una cacerola amplia u olla baja que pueda ir al horno, verter el tomate triturado y el caldo, agregar laurel, azúcar, sal y pimienta. Llevar a hervor suave.
- Disponer los rollos en la salsa con la unión hacia abajo; si hay hojas de repollo sobrantes, colocar como cama al fondo para evitar que se peguen. La salsa debe cubrir al menos hasta la mitad de los rollos; añadir un poco más de caldo si hace falta.
- Tapar y cocinar a fuego muy bajo 40–50 minutos o llevar al horno a 170 °C durante 60–75 minutos. Están listos cuando el repollo esté tierno y el relleno bien cocido.
- Mezclar la crema agria o nata en la salsa al final para dar suavidad y ajustar sal, pimienta y un toque de eneldo.