Cociná Golabki al estilo tradicional polaco: ¡una experiencia gastronómica que tenés que probar!

Descubrí el secreto de la cocina polaca con los deliciosos Golabki, rollos de repollo rellenos que combinan sabores caseros y tradición. Aprendé a preparar este plato estrella que conquista paladares en todas las mesas, ¡una experiencia culinaria imperdible!

Por ABC Color
24 de septiembre de 2025 - 11:00
Golabki, repollo relleno, plato de Polonia.
Golabki, repollo relleno, plato de Polonia.

Cómo hacer Golabki

Golabki

  • Plato: Entrada
  • Receta: polaca
  • Para: 6–8 porciones

Ingredientes

  • 1 repollo blanco grande (1,2–1,5 kilogramos)
  • 500 gramos de carne picada mixta (cerdo y ternera; solo ternera o pavo también funcionan)
  • 150 gramos de arroz de grano medio (crudo) o 200 gramos ya cocido
  • 1 cebolla mediana, finamente picada
  • 2 dientes de ajo, picados
  • 1 zanahoria, rallada fina (opcional pero tradicional en muchas casas)
  • 1 huevo
  • 2–3 cucharadas de perejil o eneldo fresco, picado
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • Sal y pimienta negra al gusto
  • 2–3 cucharadas de aceite

Para la salsa:

  • 700 mililitros de tomate triturado
  • 250–300 mililitros de caldo (de pollo o verduras) o agua
  • 1 hoja de laurel
  • 1 cucharadita de azúcar 
  • 2 cucharadas de crema agria o nata para cocinar (opcional)
  • Eneldo adicional, sal y pimienta

Elaboración paso a paso

  1. Retirar el tronco central del repollo en forma de cono con un cuchillo pequeño.
  2. Blanquear en una olla grande con agua hirviendo con sal: sumergir 5–7 minutos, retirar, desprender las hojas externas que ya estén flexibles y volver a sumergir el repollo para seguir ablandando capas. Repetir hasta obtener 14–16 hojas grandes y manejables.
  3. Recortar con cuidado el nervio grueso de cada hoja para que se pueda enrollar sin romper.
  4. Enjuagar el arroz crudo y hervir 8–10 minutos en agua con sal hasta que esté “al dente”. Escurrir y dejar entibiar. (Si ya está cocido, simplemente desmenuzar con un tenedor).
  5. Sofreír la cebolla en 2 cucharadas de aceite a fuego medio hasta que esté transparente; añadir el ajo 30 segundos. Si se usa zanahoria, incorporar y saltear 2 minutos más.
  6. Mezclar en un bol grande carne, arroz, sofrito, huevo, hierbas, pimentón, sal y pimienta. La mezcla cocinada debe quedar húmeda pero firme. Probar el punto de sal con una pequeña porción salteada en la sartén.
  7. Colocar 2–3 cucharadas de relleno en la base de cada hoja. Plegar los laterales hacia el centro y enrollar firmemente desde la base hacia la punta, como un burrito. Reservar.
  8. Calentar 1 cucharada de aceite en una cacerola amplia u olla baja que pueda ir al horno, verter el tomate triturado y el caldo, agregar laurel, azúcar, sal y pimienta. Llevar a hervor suave.
  9. Disponer los rollos en la salsa con la unión hacia abajo; si hay hojas de repollo sobrantes, colocar como cama al fondo para evitar que se peguen. La salsa debe cubrir al menos hasta la mitad de los rollos; añadir un poco más de caldo si hace falta.
  10. Tapar y cocinar a fuego muy bajo 40–50 minutos o llevar al horno a 170 °C durante 60–75 minutos. Están listos cuando el repollo esté tierno y el relleno bien cocido.
  11. Mezclar la crema agria o nata en la salsa al final para dar suavidad y ajustar sal, pimienta y un toque de eneldo.

