Hanky Panky: la receta del cóctel sofisticado que debés probar

Cómo hacer un Hanky Panky
Lea más: Cómo hacer el cóctel Honey Deuce, un ícono del Abierto de Estados Unidos
Hanky Panky
- Plato: Trago
Ingredientes
- 1.5 oz (45 mililitros) de ginebra londinense seca
- 1.5 oz (45 mililitros) de vermut rojo dulce
- 2 dashes de Fernet-Branca
Elaboración paso a paso
- Colocar todos los ingredientes en un vaso mezclador con abundante hielo.
- Remover con cuchara de bar hasta enfriar bien y lograr una dilución controlada.
- Colar la mezcla en una copa coupé o de cóctel previamente enfriada.
- Exprimir un twist de naranja sobre la superficie para liberar los aceites esenciales y, si se desea, descartar la cáscara.