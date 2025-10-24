Gastronomía

Hanky Panky: la receta del cóctel sofisticado que debés probar

El Hanky Panky, un cóctel que fusiona la ginebra con vermut rojo y un toque de Fernet-Branca, evoca la elegancia de las barras clandestinas de la década de 1920, revelando la compleja tradición coctelera que perdura hasta hoy.

Por ABC Color
24 de octubre de 2025 - 13:00
Cóctel Hanky Panky.
Cóctel Hanky Panky.Shutterstock

Cómo hacer un Hanky Panky

Lea más: Cómo hacer el cóctel Honey Deuce, un ícono del Abierto de Estados Unidos

Hanky Panky

  • Plato: Trago

Ingredientes

  • 1.5 oz (45 mililitros) de ginebra londinense seca
  • 1.5 oz (45 mililitros) de vermut rojo dulce
  • 2 dashes de Fernet-Branca

Elaboración paso a paso

  1. Colocar todos los ingredientes en un vaso mezclador con abundante hielo.
  2. Remover con cuchara de bar hasta enfriar bien y lograr una dilución controlada.
  3. Colar la mezcla en una copa coupé o de cóctel previamente enfriada.
  4. Exprimir un twist de naranja sobre la superficie para liberar los aceites esenciales y, si se desea, descartar la cáscara.

Lea más: La novia de Frankenstein, un cóctel de moras, vodka y champán rosado ideal para Halloween