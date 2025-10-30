Gastronomía

Zucchini al horno suave por dentro y crujiente por fuera

Descubrí un enfoque innovador que resalta la esencia del zucchini, combinando ingredientes sencillos para crear una entrada sofisticada y saludable perfecta para cualquier ocasión.

Por ABC Color
14 de noviembre de 2021 - 16:11
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Zucchini crocante.
Zucchini crocante.Shutterstock

Cómo hacer zucchini crujiente

Zucchini crujiente

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 3 zucchini
  • 4 tomates
  • ½ taza de salvado de avena
  • ½ taza de pan rallado
  • 2 cucharadas de queso rallado light
  • 150 gramos de muzarela magra o port salut diet rallados
  • 1 diente de ajo
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 4 cucharadas de aceto balsámico
  • 1 ramito de albahaca picada
  • 1 cucharadita de orégano

Elaboración paso a paso

  1. Para la salsa colocar en un bol un ajo picadito, el aceite, el aceto balsámico, la albahaca y el orégano.
  2. En otro bol, mezclar los quesos rallados, el pan rallado y el salvado de avena.
  3. Untar una fuente para horno con rocío vegetal y acomodar alternadamente rodajas de zucchinis y tomate, encima la salsa, y la mezcla de quesos con pan y avena.
  4. Llevar a horno, a 200 °C, por 40 minutos aproximadamente. Retirar y servir.