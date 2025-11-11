Gastronomía

Pierogi: la receta que te llevará a Europa en cada bocado

Los pierogi, esos deliciosos dumplings de Europa Central, están listos para conquistar tus platos. Con una combinación perfecta de masa suave y relleno cremoso, esta tradición culinaria resurge en las cocinas contemporáneas, brindando un sabor auténtico cargado de historia.

05 de noviembre de 2025 - 13:09
Pierogi.
Pierogi.Shutterstock

Cómo hacer Pierogi

Pierogi

  • Receta: Europa Central y Oriental

Ingredientes

  • 400 gramos de harina de trigo corriente, y extra para espolvorear
  • 1 huevo (opcional; sin huevo la masa es más tierna)
  • 200–230 mililitros de agua tibia
  • 1 cucharadita de sal
  • 1–2 cucharadas de aceite neutro (opcional, para elasticidad)

Relleno:

  • 700 gramos de papa harinosa, pelada
  • 250–300 gramos de queso fresco o ricotta escurrida
  • 1 cebolla grande, picada fina
  • 40 gramos de manteca
  • Sal y pimienta negra al gusto

Para servir:

  • 50 gramos de manteca
  • 1 cebolla mediana en pluma o picada
  • Cebollino, tocino crujiente y/o crema agria (opcional)

Elaboración paso a paso

  1. Cocer las papas en agua con sal hasta que queden tiernas; escurrir y machacar aún calientes. En una sartén, pochar la cebolla en manteca a fuego medio hasta que quede dorada (8–10 minutos). Mezclar papa, cebolla y queso hasta obtener una pasta homogénea. Sazonar con sal y pimienta. Dejar enfriar.
  2. Para la masa mezclar harina y sal en un bol. Añadir el huevo (si se usa), el agua tibia en hilo y el aceite. Amasar 5–7 minutos hasta una masa suave y elástica. Tapar y reposar 20–30 minutos.
  3. Dividir la masa en dos. Estirar cada porción a 2–3 milímetros de grosor sobre una superficie enharinada. Cortar discos de 7–8 centímetros. Colocar una cucharada de relleno en cada disco, humedecer ligeramente el borde, doblar en media luna y sellar presionando; reforzar con un repulgue.
  4. Hervir abundante agua con sal. Cocinar los pierogi en tandas sin amontonar; cuando floten, contar 1–2 minutos más. Retirar con espumadera y escurrir.
  5. En sartén amplia, derretir manteca y dorar la cebolla. Saltear los pierogi cocidos 2–3 minutos por lado hasta dorar ligeramente. Servir con crema agria, cebollino y/o tocino.

