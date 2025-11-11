Pierogi: la receta que te llevará a Europa en cada bocado

Cómo hacer Pierogi
Pierogi
- Receta: Europa Central y Oriental
Ingredientes
- 400 gramos de harina de trigo corriente, y extra para espolvorear
- 1 huevo (opcional; sin huevo la masa es más tierna)
- 200–230 mililitros de agua tibia
- 1 cucharadita de sal
- 1–2 cucharadas de aceite neutro (opcional, para elasticidad)
Relleno:
- 700 gramos de papa harinosa, pelada
- 250–300 gramos de queso fresco o ricotta escurrida
- 1 cebolla grande, picada fina
- 40 gramos de manteca
- Sal y pimienta negra al gusto
Para servir:
- 50 gramos de manteca
- 1 cebolla mediana en pluma o picada
- Cebollino, tocino crujiente y/o crema agria (opcional)
Elaboración paso a paso
- Cocer las papas en agua con sal hasta que queden tiernas; escurrir y machacar aún calientes. En una sartén, pochar la cebolla en manteca a fuego medio hasta que quede dorada (8–10 minutos). Mezclar papa, cebolla y queso hasta obtener una pasta homogénea. Sazonar con sal y pimienta. Dejar enfriar.
- Para la masa mezclar harina y sal en un bol. Añadir el huevo (si se usa), el agua tibia en hilo y el aceite. Amasar 5–7 minutos hasta una masa suave y elástica. Tapar y reposar 20–30 minutos.
- Dividir la masa en dos. Estirar cada porción a 2–3 milímetros de grosor sobre una superficie enharinada. Cortar discos de 7–8 centímetros. Colocar una cucharada de relleno en cada disco, humedecer ligeramente el borde, doblar en media luna y sellar presionando; reforzar con un repulgue.
- Hervir abundante agua con sal. Cocinar los pierogi en tandas sin amontonar; cuando floten, contar 1–2 minutos más. Retirar con espumadera y escurrir.
- En sartén amplia, derretir manteca y dorar la cebolla. Saltear los pierogi cocidos 2–3 minutos por lado hasta dorar ligeramente. Servir con crema agria, cebollino y/o tocino.