¡Endulzá tu día! Aprendé la receta del delicioso Boterkoek neerlandés

Cómo hacer Boterkoek
Boterkoek
- Plato: Postre
- Receta: neerlandesa
- Para: Para un molde circular de 22 centímetros de diámetro
Ingredientes
- 250 gramos de manteca sin sal a temperatura ambiente
- 200 gramos de azúcar blanco
- 300 gramos de harina de trigo de todo uso
- 1 huevo grande para la masa
- 1 huevo mediano para barnizar
- 5 gramos de sal fina
- 5 mililitros de extracto de vainilla
- 2 gramos de ralladura de limón (opcional)
- 30 gramos de almendra laminada (opcional)
- 2 gramos de mantequilla para engrasar el molde
- 1 hoja de papel de hornear de 25 centímetros por 25 centímetros
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 175 grados Celsius.
- Forrar la base del molde con la hoja de papel de hornear y engrasar los laterales con 2 gramos de manteca.
- Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema pálida y homogénea.
- Incorporar el huevo grande, el extracto de vainilla y la ralladura de limón, mezclar hasta integrar.
- Añadir la harina y la sal, mezclar hasta obtener una masa espesa y uniforme sin sobrebatir.
- Transferir la masa al molde y alisar la superficie con una espátula para formar una capa de espesor uniforme.
- Dibujar un patrón en la superficie con las puntas de un tenedor, trazar líneas diagonales en sentidos opuestos.
- Batir el huevo mediano y barnizar la superficie con una capa fina y uniforme.
- Espolvorear la almendra laminada sobre la superficie si se utiliza.
- Hornear durante 28 a 32 minutos, y observar que la superficie adquiera un dorado brillante y los bordes se vean firmes.
- Retirar del horno y dejar enfriar en el molde durante 20 minutos sobre una rejilla.
- Desmoldar con cuidado, retirar el papel de hornear y dejar enfriar completamente antes de cortar.