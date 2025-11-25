Gastronomía

¡Endulzá tu día! Aprendé la receta del delicioso Boterkoek neerlandés

La deliciosa boterkoek neerlandesa está lista para conquistar paladares. Con ingredientes simples y un proceso fácil, este postre promete ser la estrella de tus próximas reuniones.

Por ABC Color
26 de noviembre de 2025 - 06:00
Boterkoek.
Boterkoek.Shutterstock

Cómo hacer Boterkoek

Boterkoek

  • Plato: Postre
  • Receta: neerlandesa
  • Para: Para un molde circular de 22 centímetros de diámetro

Ingredientes

  • 250 gramos de manteca sin sal a temperatura ambiente
  • 200 gramos de azúcar blanco
  • 300 gramos de harina de trigo de todo uso
  • 1 huevo grande para la masa
  • 1 huevo mediano para barnizar
  • 5 gramos de sal fina
  • 5 mililitros de extracto de vainilla
  • 2 gramos de ralladura de limón (opcional)
  • 30 gramos de almendra laminada (opcional)
  • 2 gramos de mantequilla para engrasar el molde
  • 1 hoja de papel de hornear de 25 centímetros por 25 centímetros

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 175 grados Celsius.
  2. Forrar la base del molde con la hoja de papel de hornear y engrasar los laterales con 2 gramos de manteca.
  3. Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema pálida y homogénea.
  4. Incorporar el huevo grande, el extracto de vainilla y la ralladura de limón, mezclar hasta integrar.
  5. Añadir la harina y la sal, mezclar hasta obtener una masa espesa y uniforme sin sobrebatir.
  6. Transferir la masa al molde y alisar la superficie con una espátula para formar una capa de espesor uniforme.
  7. Dibujar un patrón en la superficie con las puntas de un tenedor, trazar líneas diagonales en sentidos opuestos.
  8. Batir el huevo mediano y barnizar la superficie con una capa fina y uniforme.
  9. Espolvorear la almendra laminada sobre la superficie si se utiliza.
  10. Hornear durante 28 a 32 minutos, y observar que la superficie adquiera un dorado brillante y los bordes se vean firmes.
  11. Retirar del horno y dejar enfriar en el molde durante 20 minutos sobre una rejilla.
  12. Desmoldar con cuidado, retirar el papel de hornear y dejar enfriar completamente antes de cortar.

