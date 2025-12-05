Gastronomía

Esta navidad descubrí cómo hacer Cavallucci, un postre italiano lleno de sabor y tradición

Los cavallucci, tradicionales galletitas italianas, combinan harina, miel y especias en una receta que evoca la nostalgia de las festividades. Descubrí cómo preparar este exquisito postre que seduce paladares desde el siglo XIV en la región de Toscana.

05 de diciembre de 2025 - 13:00
Cavallucci, pastelería tradicional de la Navidad toscana.
Cómo hacer Cavallucci

Cavallucci

  • Plato: Postre
  • Receta: italiana

Ingredientes

  • 500 gramos de harina de trigo
  • 300 gramos de azúcar
  • 200 gramos de miel
  • 120 mililitros de agua
  • 150 gramos de cáscara de naranja confitada
  • 150 gramos de nueces
  • 10 gramos de semillas de anís
  • 5 gramos de canela molida
  • 2 gramos de cilantro molido
  • 10 gramos de bicarbonato de amonio
  • 2 gramos de sal

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C y forrar 2 bandejas con papel de horno.
  2. Picar la cáscara de naranja confitada en dados pequeños.
  3. Trocear las nueces en piezas gruesas.
  4. Mezclar en un bol la harina, la sal y el bicarbonato de amonio.
  5. Calentar en un cazo el agua, el azúcar y la miel a fuego medio hasta hervir y formar un sirope claro durante 3 minutos.
  6. Retirar del fuego y añadir las semillas de anís, la canela, el cilantro, la cáscara de naranja y las nueces, mezclando bien.
  7. Verter la mezcla caliente sobre los secos y mezclar con una espátula hasta obtener una masa densa y pegajosa.
  8. Dejar templar la masa durante 10 minutos.
  9. Dividir la masa en porciones de 30 gramos y formar cilindros cortos.
  10. Aplastar ligeramente cada pieza y marcar una hendidura central con el dorso de un cuchillo.
  11. Colocar las piezas en las bandejas dejando 3 centímetros entre ellas.
  12. Hornear durante 15 a 18 minutos hasta que se hinchen y apenas empiecen a dorarse.
  13. Retirar del horno y dejar enfriar completamente sobre una rejilla.
  14. Conservar en un recipiente hermético durante 24 horas antes de servir para que se asienten los sabores.

