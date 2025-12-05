Esta navidad descubrí cómo hacer Cavallucci, un postre italiano lleno de sabor y tradición

Cómo hacer Cavallucci
Cavallucci
- Plato: Postre
- Receta: italiana
Ingredientes
- 500 gramos de harina de trigo
- 300 gramos de azúcar
- 200 gramos de miel
- 120 mililitros de agua
- 150 gramos de cáscara de naranja confitada
- 150 gramos de nueces
- 10 gramos de semillas de anís
- 5 gramos de canela molida
- 2 gramos de cilantro molido
- 10 gramos de bicarbonato de amonio
- 2 gramos de sal
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C y forrar 2 bandejas con papel de horno.
- Picar la cáscara de naranja confitada en dados pequeños.
- Trocear las nueces en piezas gruesas.
- Mezclar en un bol la harina, la sal y el bicarbonato de amonio.
- Calentar en un cazo el agua, el azúcar y la miel a fuego medio hasta hervir y formar un sirope claro durante 3 minutos.
- Retirar del fuego y añadir las semillas de anís, la canela, el cilantro, la cáscara de naranja y las nueces, mezclando bien.
- Verter la mezcla caliente sobre los secos y mezclar con una espátula hasta obtener una masa densa y pegajosa.
- Dejar templar la masa durante 10 minutos.
- Dividir la masa en porciones de 30 gramos y formar cilindros cortos.
- Aplastar ligeramente cada pieza y marcar una hendidura central con el dorso de un cuchillo.
- Colocar las piezas en las bandejas dejando 3 centímetros entre ellas.
- Hornear durante 15 a 18 minutos hasta que se hinchen y apenas empiecen a dorarse.
- Retirar del horno y dejar enfriar completamente sobre una rejilla.
- Conservar en un recipiente hermético durante 24 horas antes de servir para que se asienten los sabores.