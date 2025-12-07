Gastronomía

Dos formas de incluir cerdo en tu cena navideña

La mesa navideña invita a compartir sabores reconfortantes y técnicas que realzan ingredientes cercanos, como estas recetas con cerdo –un lomo relleno y un cuello asado– que equilibran tradición y atractivo visual para disfrutar en familia.

Por ABC Color
07 de diciembre de 2025 - 01:00
Cuello de cerdo asado.
Cómo hacer lomo de cerdo relleno

Lomo de cerdo relleno.
Lomo de cerdo relleno

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 1.500 gramos de lomo de cerdo sin hueso
  • 300 gramos de champiñones frescos
  • 200 gramos de cebolla blanca
  • 150 gramos de locote rojo
  • 200 gramos de espinacas frescas
  • 10 gramos de ajo
  • 40 mililitros de aceite de oliva
  • 120 mililitros de vino blanco seco
  • 240 mililitros de caldo de pollo o de verduras
  • 40 gramos de pan rallado
  • 10 gramos de perejil fresco picado
  • 12 gramos de sal fina
  • 5 gramos de pimienta negra molida
  • 20 gramos de manteca
  • 1 rollo de hilo de cocina apto para uso alimentario

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a ciento ochenta grados Celsius.
  2. Limpiar el lomo de excesos de grasa y abrir en forma de libro para obtener un rectángulo uniforme.
  3. Sazonar el interior del lomo con seis gramos de sal y dos gramos de pimienta negra.
  4. Pelar y picar la cebolla en cubos pequeños; lavar y cortar el locote rojo en tiras finas; laminar los champiñones; pelar y picar el ajo; lavar y escurrir las espinacas.
  5. Calentar veinte mililitros de aceite de oliva en una sartén amplia a fuego medio y saltear la cebolla durante cinco minutos hasta transparentar.
  6. Añadir el pimiento rojo y saltear durante cuatro minutos hasta ablandar.
  7. Incorporar los champiñones y saltear durante seis minutos hasta dorar y evaporar el agua.
  8. Agregar el ajo y saltear durante un minuto hasta aromatizar.
  9. Añadir las espinacas y saltear durante dos minutos hasta reducir su volumen.
  10. Condimentar el salteado con tres gramos de sal, un gramo de pimienta negra y el perejil fresco picado.
  11. Retirar la sartén del fuego e incorporar el pan rallado para absorber jugos y compactar el relleno.
  12. Extender el relleno de manera uniforme sobre el lomo, dejando dos centímetros libres en los bordes largos para facilitar el cierre.
  13. Enrollar el lomo desde el lado largo con firmeza para formar un cilindro y atar con hilo de cocina cada cuatro centímetros para asegurar el relleno.
  14. Calentar los veinte mililitros restantes de aceite de oliva y la manteca en una sartén apta para horno a fuego medio alto y dorar el lomo durante ocho minutos, girando para sellar todos los lados.
  15. Desglasar la sartén con el vino blanco y raspar el fondo con una espátula para recuperar los jugos caramelizados.
  16. Añadir el caldo a la sartén y llevar a hervor suave.
  17. Transferir la sartén al horno y hornear durante cuarenta y cinco minutos, o hasta alcanzar una temperatura interna de sesenta y cinco grados Celsius medida en el centro.
  18. Retirar del horno y reposar el lomo durante diez minutos sobre una tabla para redistribuir los jugos.
  19. Ajustar el punto de sal del fondo de cocción con los tres gramos restantes de sal si fuera necesario y reducir a fuego medio durante cinco minutos para espesar ligeramente.
  20. Retirar el hilo de cocina, cortar el lomo en rebanadas de un centímetro de grosor y napar con el fondo reducido antes de servir.

Cómo hacer cuello de cerdo asado

Cuello de cerdo asado

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 1.800 gramos de cuello de cerdo con hueso
  • 12 gramos de ajo
  • 30 mililitros de mostaza de Dijon
  • 25 gramos de miel
  • 8 gramos de pimentón dulce
  • 2 gramos de romero seco
  • 2 gramos de tomillo seco
  • 25 mililitros de vinagre de manzana
  • 40 mililitros de aceite de oliva
  • 300 mililitros de caldo de carne
  • 14 gramos de sal gruesa
  • 5 gramos de pimienta negra molida
  • 800 gramos de patatas (opcional para guarnición)
  • 400 gramos de zanahorias (opcional para guarnición)
  • 200 gramos de cebolla morada (opcional para guarnición)

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a ciento sesenta grados Celsius.
  2. Pelar y machacar el ajo hasta obtener una pasta.
  3. Mezclar en un cuenco la pasta de ajo, la mostaza, la miel, el pimentón, el romero, el tomillo, el vinagre de manzana, el aceite de oliva, la sal y la pimienta negra hasta formar una marinada homogénea.
  4. Secar el cuello de cerdo con papel de cocina y untar toda la superficie con la marinada, masajeando para que penetre en la carne y en las cavidades alrededor del hueso.
  5. Colocar el cuello de cerdo en una fuente de horno con rejilla o sobre una cama de cebolla en pluma si se prefiere intensificar el fondo.
  6. Verter el caldo en el fondo de la fuente sin cubrir la pieza para favorecer el dorado.
  7. Introducir en el horno y asar durante dos horas, rociando la pieza con los jugos de la fuente cada treinta minutos para mantener la humedad.
  8. Aumentar la temperatura del horno a ciento noventa grados Celsius y asar durante veinte minutos adicionales para acentuar la corteza.
  9. Verificar una temperatura interna de setenta grados Celsius en la parte más gruesa de la pieza para asegurar una cocción jugosa y segura.
  10. Reposar la carne durante quince minutos sobre una tabla cubierta ligeramente con papel de aluminio para estabilizar los jugos.
  11. Colar el fondo de cocción y desgrasar con una cuchara.
  12. Reducir el fondo en un cazo a fuego medio durante ocho minutos hasta lograr una salsa de consistencia media.
  13. Cortar el cuello en rebanadas de un centímetro y medio de grosor y servir con la salsa caliente.