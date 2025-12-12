Destilados y digestivos: cultura y técnica de la elaboración de licores amargos

Los licores amargos viven un renacimiento silencioso: amaros italianos, bitters artesanales, tónicos herbales y viejas recetas de botica regresan a la mesa —y a la barra— como aliados para digerir comilonas, estimular el apetito y aportar complejidad a la coctelería contemporánea.

Navidad, fin de año y otras festividades marcadas por los excesos gastronómicos son, quizá, el momento donde mejor se entiende su razón de ser: ayudar al cuerpo a procesar lo que la mesa le exige.

Qué es un licor amargo (y por qué no es solo “algo fuerte”)

En términos generales, los licores amargos —digestivos o aperitivos— son bebidas alcohólicas aromatizadas con una mezcla de botánicos (raíces, cortezas, flores, semillas, cáscaras cítricas, especias y hierbas) macerados en alcohol o destilados, endulzados en mayor o menor medida.

Lea más: El maridaje perfecto no existe: desafiá las reglas con estos atrevidos cruces de comida y bebida

Dentro de este universo caben varias categorías:

Amaros : tradición italiana; suelen ser oscuros, de graduación media (15–40 % vol.) y con un equilibrio entre dulzor, amargor y notas herbales.

Bitters : más concentrados, pensados como condimento líquido para cócteles; se usan en pocas gotas.

Licores digestivos herbales: extendidos por Europa (alemán, suizo, francés, español), con matices regionales pero el mismo propósito: ayudar a la digestión.

Lo que los une no es solo el sabor, sino la intención: su base cultural está en la farmacopea tradicional. Antes de ser un capricho de bartender, fueron remedios de botica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De remedio de botica a ícono de barra: apuntes culturales

El origen de los licores amargos está ligado a monjes, boticarios y médicos de siglos pasados que buscaban formas de administrar preparados herbales de manera más estable y duradera.

El alcohol era el vehículo ideal para extraer y conservar principios activos de plantas consideradas “medicinales”.

En Italia, esta herencia derivó en los amaros, cada uno con una receta celosamente guardada y una fuerte identidad regional:

En el norte, amaros más secos y balsámicos, con presencia de raíces alpinas.

En el sur, perfiles más cítricos, cálidos y especiados, ligados a cítricos y hierbas mediterráneas.

Con el tiempo, lo medicinal dio paso a lo social: esos preparados dejaron de tomarse solo por necesidad y se convirtieron en hábito cultural tras la comida, primero en casa, luego en cafés y bares.

Hoy, marcas centenarias conviven con productores artesanales y reinterpretaciones modernas en la coctelería.

Anatomía de un amaro: los botánicos que dan vida al amargor

Aunque cada productor protege su fórmula, la mayoría de amaros y bitters comparten familias de ingredientes botánicos. No todos aportan amargor directo: muchos brindan aroma, estructura y capas de sabor.

Lea más: Sidra: la favorita a la hora de brindar en diciembre ¿Cuántas calorías aporta?

Entre los más habituales:

Agentes amargos: genciana, quinina (corteza de quino), ruibarbo, angélica, alcachofa, raíz de diente de león. Estas plantas son las responsables del carácter seco y de la sensación tónica.

Notas aromáticas y especiadas: cardamomo, clavo, canela, anís estrellado, hinojo, coriandro, pimienta, nuez moscada. Añaden calidez y complejidad, suavizando el impacto del amargor.

Componentes cítricos: cáscaras de naranja dulce y amarga, limón, bergamota, pomelo. Aportan frescor y una acidez aromática que ilumina el conjunto.

Herbales y balsámicos: salvia, romero, tomillo, menta, melisa, manzanilla, lavanda, eucalipto. Redondean el perfil y añaden sensación de frescor o ligereza.

Base alcohólica y dulzor: se utiliza generalmente alcohol neutro o destilados de vino o cereales. El azúcar, la miel o el caramelo no solo endulzan: también equilibran el amargor y aportan textura.

El arte del amaro —y del bitter— está menos en la lista de ingredientes que en el balance: cuánto tiempo se maceran las raíces más potentes, cuánta corteza amarga se suma a las notas cítricas, cuánta dulzura será suficiente para que el trago resulte complejo, pero bebible.

Bitters caseros: laboratorio de cocina para curiosos

El auge de la coctelería ha llevado los bitters de la barra a la cocina doméstica. Elaborarlos en casa no es una tarea inmediata —las maceraciones pueden llevar semanas—, pero sí accesible para quien tenga paciencia y curiosidad.

El proceso base suele seguir estos pasos:

Elegir la base alcohólica. Alcohol neutro de alta graduación (como vodka o aguardiente) permite extraer aromas y sabores con precisión. Algunos aficionados experimentan con ron blanco o destilados de grano. Seleccionar la mezcla botánica. Se parte de un agente amargo (genciana suele ser la más común) y se complementa con especias, cáscaras cítricas y hierbas. Es fundamental pesar y registrar cantidades para poder replicar —o corregir— resultados. Maceración controlada. Los ingredientes se dejan reposar en frascos herméticos, a temperatura ambiente, durante días o semanas. Se prueban periódicamente hasta alcanzar el punto de sabor deseado. Filtrado y ajuste. Tras el filtrado, puede añadirse una pequeña cantidad de azúcar o sirope para redondear el paladar, o incluso combinar diferentes maceraciones para construir un perfil más complejo.

Más que una forma de ahorrar, el bitter casero se ha convertido en un territorio de experimentación: se exploran ingredientes locales, se reinterpretan recetas clásicas y se buscan maridajes específicos (por ejemplo, bitters pensados para cócteles navideños, con piel de naranja, canela, clavo y anís).

Lea más: Aprendé a hacer un cóctel Spritz al vermut

Cuándo tomar licores amargos: aperitivo, digestivo y ritual

La función de estos licores se organiza en torno a tres momentos clave:

1. Antes de comer: abrir el apetito. Los aperitivos amargos de baja graduación, a menudo combinados con soda o vino espumoso, se utilizan para “preparar” el estómago y despertar las papilas.

No es casual que, en el norte de Italia, el ritual del aperitivo incluya vermut, spritz y amaros ligeros, acompañados de pequeños bocados salados.

El amargor ligero estimula la salivación y puede favorecer la secreción de jugos gástricos, lo que —al menos desde la tradición— ayuda al organismo a prepararse para la comida.

2. Después de comer: ayudar a la digestión. Es el terreno clásico de los amaros y digestivos herbales. Tras una comida copiosa, un trago pequeño, servido solo, con hielo o ligeramente rebajado con agua, se percibe como un “final de capítulo” gastronómico.

Aunque la evidencia científica sobre sus efectos digestivos es limitada y variable según la fórmula, la combinación de graduación alcohólica moderada, hierbas amargas y el propio ritual de beber despacio favorece una sensación subjetiva de alivio tras el exceso.

3. Entre copas: herramienta de equilibrio. En coctelería, unas pocas gotas de bitter pueden transformar un trago demasiado dulce o plano. El amargor actúa como contrapeso y añade capas aromáticas, lo que permite consumir bebidas más estructuradas sin aumentar el volumen de alcohol.

Amargos en tiempos de comilonas: Navidad y fin de año

Durante las festividades de diciembre, cuando se encadenan cenas familiares, celebraciones de empresa y brindis sin tregua, los licores amargos ganan protagonismo, tanto por cultura como por funcionalidad.

Como aperitivo festivo: Spritz con amaro, vermut con bitter herbales o simples combinados de amaro con soda y rodaja de naranja se han convertido en alternativas menos empalagosas a los clásicos cócteles dulces. Aportan:

Menos sensación de pesadez antes de sentarse a la mesa.

Un perfil aromático que anticipa sabores especiados y cítricos típicos de la cocina navideña.

La posibilidad de ajustar la fuerza del trago jugando con la proporción de soda o hielo.

Como cierre después del banquete: tras un menú cargado de grasas, azúcares y carbohidratos, un digestivo amargo suele entrar en escena junto al café o incluso en lugar del postre. Tomarlo:

Solo, en vaso pequeño, permite apreciar la complejidad de la receta.

Con hielo suaviza el impacto del alcohol y abre los aromas.

Con un chorrito de agua con gas puede aligerar la sensación alcohólica y acentuar las notas herbales.

En países con fuerte tradición de licores digestivos, este último trago se convierte casi en una ceremonia de cierre: señala el final de la comida y el comienzo de la sobremesa larga.

En coctelería navideña: en bares y casas, los bitters se usan para dar un tono más adulto a tragos tradicionalmente dulces: ponches, cócteles de cava, mezclas con zumos o licores de crema.

Unas gotas de amargo aportan equilibrio a combinaciones con chocolate, frutos secos, canela o vainilla, evitando que resulten empalagosas.

¿De verdad ayudan a la digestión?

La tradición atribuye a los licores amargos efectos digestivos, carminativos (contra gases) y tónicos. La realidad es más matizada:

Algunas plantas amargas sí han mostrado capacidad para estimular la secreción de jugos digestivos en estudios farmacológicos, aunque no siempre en las dosis presentes en licores comerciales.

El alcohol en sí puede ralentizar la digestión en grandes cantidades, por lo que la moderación es clave.

Parte del “efecto digestivo” es también cultural y sensorial: beber despacio, en un contexto relajado, tras la comida, favorece la sensación de bienestar.

En otras palabras: pueden ayudar a sentirse mejor después de una comilona, pero no son un antídoto contra los excesos. Funcionan mejor como acompañantes conscientes que como excusa para seguir comiendo o bebiendo sin medida.